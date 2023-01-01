Yetenek Sizsiniz'in Küçük Baha'sını Görenler Şok Oldu...
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan Baha Bayırlı, o dönem oldukça ilgi odağı olmuştu.
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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan Baha Bayırlı, o dönem oldukça ilgi odağı olmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'den sonra sadece bir defa Güldüy Güldüy Show Çocuk programında görülen Baha Bayırdır, değişimi ile gündem oldu.
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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan Baha Bayırlı, o dönem oldukça ilgi odağı olmuştu.
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Daha çocuk bile denemeyecek bir yaşta bateri çalmaya başlayan Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz jürisi Hülya Avşar'ın da dikkatini çekmişti.
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Yarışmadan sonra sadece bir defa Güldüy Güldüy Show Çocuk programında görülen Baha Bayırdır, değişimi ile gündem oldu.
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Artık lise talebesi olan Baha Bayırdır, değişimiyle şaşırtıyor.
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Gelin Baha Bayırlı'nın son halini birlikte görelim...
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