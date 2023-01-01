Yetenek Sizsiniz'in Küçük Baha'sını Görenler Şok Oldu...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan Baha Bayırlı, o dönem oldukça ilgi odağı olmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'den sonra sadece bir defa Güldüy Güldüy Show Çocuk programında görülen Baha Bayırdır, değişimi ile gündem oldu.