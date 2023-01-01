İstanbul'da AVM'de Olay!
Bir gün önce fiyat sorduğu güzellik merkezinin camlarını kırdı
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İstanbul Küçükçekmece?de bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iş yerinin camlarını kırdı. Olay, Kartaltepe Mahallesi?ndeki bir AVM?de salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu.
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Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı.
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Çevredeki vatandaşlar elindeki metal parçasını aldıkları saldırganı dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla dövülen saldırganı AVM?nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı.
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Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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