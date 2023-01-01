İstanbul'da AVM'de Olay!

İstanbul Küçükçekmece?de bir alışveriş merkezinde bulunan güzellik merkezine gelen kişi, iş yerinin camlarını kırdı. Olay, Kartaltepe Mahallesi?ndeki bir AVM?de salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu.