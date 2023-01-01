Diyarbakır'da Ağır Hasarlı 5 Katlı Bina Çöktü

Yıkılan binanın çevresindeki binalar da çökme riskine karşı uzmanlar tarafından inceleme yapılana kadar mühürlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak, giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekipler enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı, arama kurtarma köpeği ile çalışma başlattı.

Bina çökerken yanındaki iki binaya da zarar verdi.

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