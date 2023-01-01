Diyarbakır'da Ağır Hasarlı 5 Katlı Bina Çöktü
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, enkaz altında canlı olma ihtimaline karşı çalışma başlattı.
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Diyarbakır?ın Sur ilçesinde ağır hasarlı bina çöktü. Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı İskenderpaşa Mahallesi?nde meydana geldi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 5 katlı bir bina kendiliğinden çöktü.
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Bina çökerken yanındaki iki binaya da zarar verdi.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokak, giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekipler enkaz altında birilerinin kalma ihtimaline karşı, arama kurtarma köpeği ile çalışma başlattı.
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Yıkılan binanın çevresindeki binalar da çökme riskine karşı uzmanlar tarafından inceleme yapılana kadar mühürlendi.
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Bazı bina sakinleri mühürleme nedeniyle ekiplerle tartışırken, arama çalışmaları sürüyor.