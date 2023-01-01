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SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor

Hafızayı Güçlendiren 3 Baharat!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 baharat önerisini açıkladı.

  1. Baharatlar; yemeklere, poğaça, börek ve pastalara enfes lezzetler katan çeşitli gıda ürünleridir. Yemeklerin yapım aşamasında oldukça köklü bir yeri bulunan baharatların birbirinden etkili faydaları bulunuyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 baharat önerisini açıkladı.

    Baharatlar; yemeklere, poğaça, börek ve pastalara enfes lezzetler katan çeşitli gıda ürünleridir. Yemeklerin yapım aşamasında oldukça köklü bir yeri bulunan baharatların birbirinden etkili faydaları bulunuyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendiren 3 baharat önerisini açıkladı.

  2. Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan ve hem kokusu hem de insan hayatına faydasıyla bilinen baharatlar doğru oranda ve şekilde kullanılmalıdır. Her ne kadar yemekler ile kullanımı ile bilinse de bazı baharatlar kozmetik ürünlerde, ilaç sanayisinde, peyzaj çalışmalarında, alternatif tıpta ve daha birçok alanda da kullanılmaktadır.

    Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan ve hem kokusu hem de insan hayatına faydasıyla bilinen baharatlar doğru oranda ve şekilde kullanılmalıdır. Her ne kadar yemekler ile kullanımı ile bilinse de bazı baharatlar kozmetik ürünlerde, ilaç sanayisinde, peyzaj çalışmalarında, alternatif tıpta ve daha birçok alanda da kullanılmaktadır.

  3. Gün içerisinde tükettiğimiz bazı besinler hafıza problemlerine karşı önleyici, iyileştirici etkiler taşıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, köşe yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

    Gün içerisinde tükettiğimiz bazı besinler hafıza problemlerine karşı önleyici, iyileştirici etkiler taşıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, köşe yazısında önemli açıklamalarda bulundu.

  4. Son zamanlarda gençler arasında çok yaygınlaşan unutkanlığa karşı güçlü bir bellek oluşturmak için mutlaka bu 3 baharatı tüketmelisiniz.

    Son zamanlarda gençler arasında çok yaygınlaşan unutkanlığa karşı güçlü bir bellek oluşturmak için mutlaka bu 3 baharatı tüketmelisiniz.

  5. - Zerdeçal - Safran - Kimyon

    - Zerdeçal - Safran - Kimyon

  6. Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre zerdeçalın içeriğindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı.

    Alman bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre zerdeçalın içeriğindeki bir maddenin beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynadığı ortaya çıktı.

  7. Beyindeki sinir hücrelerinin gelişimine katkıda bulunan zerdeçal, beyni koruyor.

    Beyindeki sinir hücrelerinin gelişimine katkıda bulunan zerdeçal, beyni koruyor.

  8. Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor. Beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynayan zerdeçal yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltır.

    Araştırmacılara göre günde 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor. Beynin iyileşmesinde etkili bir rol oynayan zerdeçal yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında bozulmayı azaltır.

  9. Mutfak için ayıracak fazla zamanım yok diyorsanız ya da öğünleriniz için hem hafif hem de doyurucu alternatifler arıyorsanız damak zevkinize göre tercih edeceğiniz çorbalarınıza bir miktar zerdeçal ekleyerek lezzeti iki kat arttırabilirsiniz.

    Mutfak için ayıracak fazla zamanım yok diyorsanız ya da öğünleriniz için hem hafif hem de doyurucu alternatifler arıyorsanız damak zevkinize göre tercih edeceğiniz çorbalarınıza bir miktar zerdeçal ekleyerek lezzeti iki kat arttırabilirsiniz.

  10. Zerdeçal çaylarının içerisine limon ya da bal gibi takviyeler ekleyebilir, farklı baharatlar ile bağışıklık güçlendirici ve metabolizma hızlandırıcı pek çok farklı çay denemesi yapabilirsiniz.

    Zerdeçal çaylarının içerisine limon ya da bal gibi takviyeler ekleyebilir, farklı baharatlar ile bağışıklık güçlendirici ve metabolizma hızlandırıcı pek çok farklı çay denemesi yapabilirsiniz.