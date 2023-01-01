Hafızayı Güçlendiren 3 Baharat!

Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan ve hem kokusu hem de insan hayatına faydasıyla bilinen baharatlar doğru oranda ve şekilde kullanılmalıdır. Her ne kadar yemekler ile kullanımı ile bilinse de bazı baharatlar kozmetik ürünlerde, ilaç sanayisinde, peyzaj çalışmalarında, alternatif tıpta ve daha birçok alanda da kullanılmaktadır.