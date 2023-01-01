Asker Uğurlama Konvoyunda Feci Kaza
Adana'da, asker uğurlama konvoyunda otomobil ile midibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde asker uğurlama eğlencesi kazayla son buldu.
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Asker uğurlama konvoyunda, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil ile 33 NIV 47 plakalı midibüs, Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.