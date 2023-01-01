Asker Uğurlama Konvoyunda Feci Kaza

Otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asker uğurlama konvoyunda, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 01 ARK 652 plakalı otomobil ile 33 NIV 47 plakalı midibüs, Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı alt geçidinde çarpıştı.

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