Kaçak Avcılara 5 Milyon TL Para Cezası

Kolluk kuvvetleri tarafından kaçak avcılık yapan 5 kişi hakkında ayrıca yasal işlem de başlatıldı.

Karla kaplı arazide vurdukları dağ keçisi ve ayıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 avcıya toplam 5 milyon 207 bin 178 TL idari para cezası kesildi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleri ile birlikte arazide yaptıkları kontroller sırasında 5 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net