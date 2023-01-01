90'Ların Ünlü Sunucusu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Bir dönemin izlenen yarışma programı 'Turnike' yarışmasını sunan Güner Ümit, yıllar sonra ortaya çıktı. Güner Ümit'in son hali bir doktor ziyaretinde ortaya çıktı.
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90'lı yıllarda adından söz ettiren Güner Ümit, bir dönem sıkça anılan isimleri arasında yer alıyordu.
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Aynı zamanda Turnike adlı yarışmanın da sunuculuğunu üstlenen Ümit, Aleviler hakkındaki konuşmasından sonra ekranlara veda etmişti.
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Bir röportajında "O acının izi geçmiyor" ifadelerini kullanan Ümit, yıllar sonra ortaya çıktı.
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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
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Seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit yıllar sonra gözüktü.
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Bir hastaneye giden ve kontrolünü gerçekleştiren Güner Ümit, doktorun paylaşımı ile dikkat çekti.
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Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit?e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.
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İşte son hali...