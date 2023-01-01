90'Ların Ünlü Sunucusu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Doç. Dr. Feridun Suat Gökçe, "Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit?e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık" notuyla Güner Ümit ile fotoğrafını paylaştı.