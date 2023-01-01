2024'Te Revaçta Olması Beklenen Dekorasyon Önerileri
Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demektir. Eğer siz de 2024'e yepyeni bir evle girmek istiyorsanız gelecek yıl öne çıkan trendlerine göz atın.
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DOĞAL DETAYLAR Son yıllarda oldukça popüler olan ahşap, bambu gibi doğal detaylar, 2024?te de devam edecek. Siz de evinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız doğal malzemelerle sıcak bir hava yaratabilirsiniz.
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WABİ SABİ STİLİ Wabi Sabi, Japon felsefesine dayanan ve bir yaşam tarzı olarak kabul edilir. Temel amaç, sade ve düzenli bir yaşam alanı yaratmaktır. Bu dekorasyonda nötr renklerin tercih edilmesi, anlamlı parçalara yer verilmesi ve doğal malzemelerin kullanımı önemlidir.
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AKILLI EV TEKONLOJİSİYLE UYUMLU MOBİLYALAR Gelişen teknolojiyle birlikte mobilya tasarımları da akıllı ev sistemleriyle entegre olacak.
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SHABBY CHIC TARZI Zarif ve eski bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Shabby Chic tarzının 2024 yılında popüler olması bekleniyor. Pastel tonların kullanıldığı Shabby Chic tarzında, vintage mobilyalar ve rustik detaylar önemlidir.
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DOĞAL IŞIK Evin atmosferini iyileştiren doğal ışık, 2024 trendleri arasında yer alacak. Yeni yılda ışığın daha etkili bir şekilde kullanılması, evinizi daha ferah gösterecek.
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GEOMETRİK DESENLER 2024'te minimalizmin yerini geometrik desenler alacak. Desenli duvar kağıtları, parlak aksesuarlar evinizin havasını değiştirebilir.
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CANLI RENKLER Öte yandan 2024 yılında öne çıkan bir diğer dekorasyon trendi ise canlı renkler olacak. Yeni yılda dekorasyon değişikliği istiyorsanız renkli koltuklar ve aksesuarlar kullanabilirsiniz.