Depremde Yıkılan 165 Yıllık Kilisenin Tarihi Kitap Oldu

Hem Türkiye'deki hem de İtalya'daki arşivlerde araştırma yaptığını kaydeden Prof. Tromba, "Kilise 2 yılda tamamlanmış. İlk yapıldığında küçük bir kilise olarak hizmet vermiş. 1901 yılında genişletilip, son haline getirilmiş. Kahramanmaraş depremine kadar dimdik ayakta kalmış. Ancak depremde neredeyse tamamen yıkıldı. En kısa sürede tekrar eski haline getirilmesini umuyorum" dedi.