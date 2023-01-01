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Mısır Püskülünü Sakın Çöpe Atmayın!

Mısır püskülü faydaları nelerdir?

  1. Mısır püskülü, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında, sindirim sistemi, diyabet, saç ve cilt sorunlarında tedaviye yardımcı olarak kullanılıyor. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de bulunan mısır püskülünün faydaları saymakla bitmiyor. Peki mısır püskülünün bilinmeyen faydaları nelerdir?

    Mısır püskülü, böbrek ve idrar yolu rahatsızlıklarında, sindirim sistemi, diyabet, saç ve cilt sorunlarında tedaviye yardımcı olarak kullanılıyor. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi de bulunan mısır püskülünün faydaları saymakla bitmiyor. Peki mısır püskülünün bilinmeyen faydaları nelerdir?

  2. Unuyla yağıyla sofraları süsleyen mısır, önce Avrupa kıtasına ve oradan da Afrika kıtasına yayılarak Kuzey Afrika üzerinden Anadolu topraklarına taşınmıştır.

    Unuyla yağıyla sofraları süsleyen mısır, önce Avrupa kıtasına ve oradan da Afrika kıtasına yayılarak Kuzey Afrika üzerinden Anadolu topraklarına taşınmıştır.

  3. Mısır püskülü kalp hastalığını ve yüksek kolesterolü önlemede oldukça etkili olan stigmasterol ve sitosterol içerir.

    Mısır püskülü kalp hastalığını ve yüksek kolesterolü önlemede oldukça etkili olan stigmasterol ve sitosterol içerir.

  4. Ayrıca, ağız ve cilt koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olan ve vücudunuzdaki glikoz seviyelerini düzenleyen bitki asitlerine sahiptir. Mısır püskülünü kullanmanın en yaygın yolu çay olarak tüketmektir.

    Ayrıca, ağız ve cilt koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olan ve vücudunuzdaki glikoz seviyelerini düzenleyen bitki asitlerine sahiptir. Mısır püskülünü kullanmanın en yaygın yolu çay olarak tüketmektir.

  5. Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır.

    Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır.

  6. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır.

    Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır.

  7. Mısır püskülü adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Mısır püskülü saç bakımı ve akne tedavisi sürecinde cilt için de faydalıdır. Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki yapmaktadır. Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunluk için kullanılabilir.

    Mısır püskülü adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır. Mısır püskülü saç bakımı ve akne tedavisi sürecinde cilt için de faydalıdır. Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki yapmaktadır. Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunluk için kullanılabilir.

  8. İdrarı artırıp söktüğü ve ödem attırdığı için, detoks amaçlı da yararlanılabilmektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanabilirsiniz.

    İdrarı artırıp söktüğü ve ödem attırdığı için, detoks amaçlı da yararlanılabilmektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanabilirsiniz.

  9. MISIR PÜSKÜLÜ NE İŞE YARAR? Mısır püskülünün en bilinen faydası, idrar söktürücü ve dolayısıyla ödem attırıcı olarak kullanılmasıdır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür.

    MISIR PÜSKÜLÜ NE İŞE YARAR? Mısır püskülünün en bilinen faydası, idrar söktürücü ve dolayısıyla ödem attırıcı olarak kullanılmasıdır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür.

  10. MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR? * Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tutam mısır püskülü atıp, 5 dakika kaynatın. * Süre tamamlandıktan sonra ocaktan alıp süzün. * Günde 2 defa sabah ve akşam yemeklerden önce için. Aşırı tüketmemeye özen gösterin.

    MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR? * Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tutam mısır püskülü atıp, 5 dakika kaynatın. * Süre tamamlandıktan sonra ocaktan alıp süzün. * Günde 2 defa sabah ve akşam yemeklerden önce için. Aşırı tüketmemeye özen gösterin.