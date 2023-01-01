Mısır Püskülünü Sakın Çöpe Atmayın!

MISIR PÜSKÜLÜ NE İŞE YARAR? Mısır püskülünün en bilinen faydası, idrar söktürücü ve dolayısıyla ödem attırıcı olarak kullanılmasıdır. İdrar söktürmede oldukça etkili olan mısır püskülünün bu özelliği sayesinde böbrek taşı varlığı durumunda, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da mesane iltihabında da tedaviye yardımcı olarak kullanılması mümkündür.