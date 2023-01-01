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Alişan Gerçek Adıyla Paylaştı!

'Sene 1990 14 yaşındayım ve Serkan Burak çıktı'

  1. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen Alişan, yeni paylaşımı ile sevenlerini şaşırttı. Takipçilerini eski yıllara götüren ve çocukluk yıllarına ait bir görsel yayınlayan Alişan, 'Sene 1990 14 yaşındayım ve Serkan Burak çıktı' sözleri ile gerçek adını duyurdu.

    Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile gündemden düşmeyen Alişan, yeni paylaşımı ile sevenlerini şaşırttı. Takipçilerini eski yıllara götüren ve çocukluk yıllarına ait bir görsel yayınlayan Alişan, 'Sene 1990 14 yaşındayım ve Serkan Burak çıktı' sözleri ile gerçek adını duyurdu.

  2. Fantezi arabesk müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.

    Fantezi arabesk müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor.

  3. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Alişan, takipçilerini 33 yıl önceye götürdü.

    Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Alişan, takipçilerini 33 yıl önceye götürdü.

  4. Yaptığı nostaljik paylaşımı gören hayranları Alişan'ı tanımakta güçlük çekerken paylaşımın altına düştüğü notla da herkesi şaşkına çevirdi.

    Yaptığı nostaljik paylaşımı gören hayranları Alişan'ı tanımakta güçlük çekerken paylaşımın altına düştüğü notla da herkesi şaşkına çevirdi.

  5. ALİŞAN GERÇEK ADIYLA PAYLAŞTI

    ALİŞAN GERÇEK ADIYLA PAYLAŞTI

  6. Güçlü sesi ile herkesi mest eden Alişan, sosyal medya hesabından gerçek adını söyleyerek bir fotoğraf paylaştı.

    Güçlü sesi ile herkesi mest eden Alişan, sosyal medya hesabından gerçek adını söyleyerek bir fotoğraf paylaştı.

  7. Takipçilerini 33 yıl öncesine götürerek ilk çıktığı kaseti paylaştı.

    Takipçilerini 33 yıl öncesine götürerek ilk çıktığı kaseti paylaştı.

  8. Fotoğrafın altına "Sene 1990... 14 yaşındayım, bir haftada repertuar yapıldı, 3 günde 14 şarkı çalındı. 1 günde 14 şarkı okundu ve Serkan Burak 10 bin baskıyla piyasaya çıktı... 5 bini biz almıştık, 5 bin de dağıtıldı :) Bunların hepsini babam tek başına yaptı... Teşekkür ederim baba" notu düştü.

    Fotoğrafın altına "Sene 1990... 14 yaşındayım, bir haftada repertuar yapıldı, 3 günde 14 şarkı çalındı. 1 günde 14 şarkı okundu ve Serkan Burak 10 bin baskıyla piyasaya çıktı... 5 bini biz almıştık, 5 bin de dağıtıldı :) Bunların hepsini babam tek başına yaptı... Teşekkür ederim baba" notu düştü.

  9. 14 yaşındaki halini tanımakta güçlük çeken takipçileri 'Alişan mı bu?", "Sima değişmemiş" , "Adı Serkan Burak mıymış!" gibi yorumlarda bulundu.

    14 yaşındaki halini tanımakta güçlük çeken takipçileri 'Alişan mı bu?", "Sima değişmemiş" , "Adı Serkan Burak mıymış!" gibi yorumlarda bulundu.