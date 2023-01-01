Alişan Gerçek Adıyla Paylaştı!

Fotoğrafın altına "Sene 1990... 14 yaşındayım, bir haftada repertuar yapıldı, 3 günde 14 şarkı çalındı. 1 günde 14 şarkı okundu ve Serkan Burak 10 bin baskıyla piyasaya çıktı... 5 bini biz almıştık, 5 bin de dağıtıldı :) Bunların hepsini babam tek başına yaptı... Teşekkür ederim baba" notu düştü.