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Sahte Zeytinyağına Dikkat:

Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır

  1. Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağının piyasaya sahtesinin sürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü?nün yaptığı denetimlerde, internet üzerinden satılan zeytinyağlarının tümünün sahte olduğunu açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, zeytinyağında hileli ürünlere karşı uyarılarda bulundu.

    Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlıklı yağlar arasında yer alan zeytinyağının piyasaya sahtesinin sürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü?nün yaptığı denetimlerde, internet üzerinden satılan zeytinyağlarının tümünün sahte olduğunu açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, zeytinyağında hileli ürünlere karşı uyarılarda bulundu.

  2. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü?nün yaptığı denetimlerde, internet üzerinden satılan zeytinyağlarının tümünün sahte olduğu açıklandı.

    İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü?nün yaptığı denetimlerde, internet üzerinden satılan zeytinyağlarının tümünün sahte olduğu açıklandı.

  3. İNTERNET SATIŞLARI SAHTE ÇIKTI Tüketicilerin de piyasa fiyatlarının altında satılan ve güvenilir olmayan gıdalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit ettik." dedi.

    İNTERNET SATIŞLARI SAHTE ÇIKTI Tüketicilerin de piyasa fiyatlarının altında satılan ve güvenilir olmayan gıdalara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Özellikle elektronik ortamda satış yapan yerlerden de numuneler alıyoruz. Bu dönemde aldığımız 8 zeytinyağı numunesinin 8'inde de olumsuzluk tespit ettik." dedi.

  4. Bakanlığın yaptığı uyarı sonrası uyardı gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak zeytinyağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakanlığın yaptığı uyarı sonrası uyardı gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak zeytinyağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

  5. SAHTE ZEYTİNYAĞINA DİKKAT! Toprak, zeytinyağı olarak farklı yağlardan oluşan karışımların ucuza satıldığını belirtip, "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek" dedi.

    SAHTE ZEYTİNYAĞINA DİKKAT! Toprak, zeytinyağı olarak farklı yağlardan oluşan karışımların ucuza satıldığını belirtip, "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek" dedi.

  6. Uğur Toprak, zeytinyağında sahteciliğe karşı uyarılarda bulunarak, "Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte zeytin hasadı ekim ile kasım ayında başlayarak şubat ayının sonuna kadar sürer. Zeytin ve zeytinyağının kültürümüzde çok önemli bir değeri var. Anadolu'da sıkça tüketilen ve üretilen bir ürün. Antioksidan bir ürün, kalp dostudur. Bu nedenle zeytinyağı tüketimi her aşamada kullanılabilir. Mesela kızartmada kullanılmaz düşüncesi yanlış bir bilgidir" ifadelerini kullandı.

    Uğur Toprak, zeytinyağında sahteciliğe karşı uyarılarda bulunarak, "Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte zeytin hasadı ekim ile kasım ayında başlayarak şubat ayının sonuna kadar sürer. Zeytin ve zeytinyağının kültürümüzde çok önemli bir değeri var. Anadolu'da sıkça tüketilen ve üretilen bir ürün. Antioksidan bir ürün, kalp dostudur. Bu nedenle zeytinyağı tüketimi her aşamada kullanılabilir. Mesela kızartmada kullanılmaz düşüncesi yanlış bir bilgidir" ifadelerini kullandı.

  7. "TÜKETİCİ KANDIRILIYOR" Bu sene zeytin az olduğu için fiyatının arttığına dikkat çeken Toprak, ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Taklit ve tağşiş olabiliyor. Sahte ürünü gözümüzde ayırt edemeyiz. Laboratuvarda ancak ayırt edilebilir. Bu nedenle zeytinin kilogram fiyatı belli. Normal bir sızma zeytinyağını alıyorsanız bunu 150, 300 lira arasında bulmanız çok zor.

    "TÜKETİCİ KANDIRILIYOR" Bu sene zeytin az olduğu için fiyatının arttığına dikkat çeken Toprak, ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Taklit ve tağşiş olabiliyor. Sahte ürünü gözümüzde ayırt edemeyiz. Laboratuvarda ancak ayırt edilebilir. Bu nedenle zeytinin kilogram fiyatı belli. Normal bir sızma zeytinyağını alıyorsanız bunu 150, 300 lira arasında bulmanız çok zor.

  8. UCUZ ZEYTİNYAĞINA DİKKAT! Kaliteli bir zeytinyağının içerisine daha yüksek asit orana sahip, kalitesiz zeytinyağı ile karıştırıyorlar ya da tohum yağı dediğimiz yağlar kullanılıyor. Örneğin ayçiçek yağı gibi. Böylelikle tüketicinin kandırılması söz konusu oluyor. Vatandaşlar gerçek ürün satın aldığını zannederek zeytinyağının faydalı bileşenlerine vücuduna alamıyor. Daha fazla ücret ödeyerek ayçiçek yağını kullanmış oluyor" dedi.

    UCUZ ZEYTİNYAĞINA DİKKAT! Kaliteli bir zeytinyağının içerisine daha yüksek asit orana sahip, kalitesiz zeytinyağı ile karıştırıyorlar ya da tohum yağı dediğimiz yağlar kullanılıyor. Örneğin ayçiçek yağı gibi. Böylelikle tüketicinin kandırılması söz konusu oluyor. Vatandaşlar gerçek ürün satın aldığını zannederek zeytinyağının faydalı bileşenlerine vücuduna alamıyor. Daha fazla ücret ödeyerek ayçiçek yağını kullanmış oluyor" dedi.

  9. 174'Ü ARAYIP ŞİKAYET ETMEK GEREKİR" Toprak, sözlerini şöyle şu şekilde devam etti:

    174'Ü ARAYIP ŞİKAYET ETMEK GEREKİR" Toprak, sözlerini şöyle şu şekilde devam etti:

  10. "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca plastik şişede satılan ürünlerde şeffaf olduğu için ışık geçirgenliği fazla ve bu nedenle 'acılanma' dediğimiz kalitesinde azalma olur. Bu ürünler tek kullanımlık olması nedeniyle, şişeden küçük plastik parçaları gıdaya da geçebilir. Muhakkak ambalajlanmış, paketlenmiş ürün almak lazım. Şüphelendiğiniz ürün olursa da 'Alo 174'ü arayıp şikayet etmek gerekir. Vatandaşımız kaliteli bir ürün de alırsa bunu evinde, ışık geçirmeyen bir ortamda muhafaza etmeli"

    "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca plastik şişede satılan ürünlerde şeffaf olduğu için ışık geçirgenliği fazla ve bu nedenle 'acılanma' dediğimiz kalitesinde azalma olur. Bu ürünler tek kullanımlık olması nedeniyle, şişeden küçük plastik parçaları gıdaya da geçebilir. Muhakkak ambalajlanmış, paketlenmiş ürün almak lazım. Şüphelendiğiniz ürün olursa da 'Alo 174'ü arayıp şikayet etmek gerekir. Vatandaşımız kaliteli bir ürün de alırsa bunu evinde, ışık geçirmeyen bir ortamda muhafaza etmeli"

  11. Toprak, ayrıca tarım ve orman müdürlüklerinin bu dönemde yoğun denetim yaptığını bildirdi.

    Toprak, ayrıca tarım ve orman müdürlüklerinin bu dönemde yoğun denetim yaptığını bildirdi.

  12. PEKİ HAKİKİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR? 1- Zeytinyağının rengine mutlaka bakın. Hakiki zeytinyağı, açık yeşilden koyu yeşile kadar değişen renklerde olabilir. Eğer, aldığınız zeytinyağı çok koyu renkli ise, yüksek sıcaklıkta işlenerek rengi değiştirilmiş olma ihtimali bulunuyor.

    PEKİ HAKİKİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR? 1- Zeytinyağının rengine mutlaka bakın. Hakiki zeytinyağı, açık yeşilden koyu yeşile kadar değişen renklerde olabilir. Eğer, aldığınız zeytinyağı çok koyu renkli ise, yüksek sıcaklıkta işlenerek rengi değiştirilmiş olma ihtimali bulunuyor.

  13. 2- Zeytinyağının kokusunu mutlaka kontrol edin. Zeytinyağını kokladığınızda alacağınız koku taze zeytin aroması olmalıdır. Sert veya metalik bir koku hissediyorsanız, zeytinyağı sahte olabilir.

    2- Zeytinyağının kokusunu mutlaka kontrol edin. Zeytinyağını kokladığınızda alacağınız koku taze zeytin aroması olmalıdır. Sert veya metalik bir koku hissediyorsanız, zeytinyağı sahte olabilir.

  14. 3- Zeytinyağının mutlaka tadına bakın. Zeytinyağı hafif tze ve lezzetli olmalıdır. Eğer ağzınıza acı bir tat veya metalik bir koku geliyorsa zeytinyağı sahte olabilir.

    3- Zeytinyağının mutlaka tadına bakın. Zeytinyağı hafif tze ve lezzetli olmalıdır. Eğer ağzınıza acı bir tat veya metalik bir koku geliyorsa zeytinyağı sahte olabilir.