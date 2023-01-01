Yapay Zeka İlk Kez Yasa Yaptı
Brezilya'da bir belediye meclis üyesi yasa taslağını yapay zekaya yazdırdı. Metin, 36 üyeli mecliste kabul edilerek yasalaştı.
-
Brezilya, yapay zeka tarafından yazılan bir metnin yasalaştığı ilk ülke oldu. Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde çalıntı su sayaçlarının yenilenme masraflarına dair tasarı, 36 üyeli belediye meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.
-
Ancak yeni yasa, vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmesiyle değil, tamamen yapay zeka tarafından yazılmasıyla gündem oldu.
-
Washington Post gazetesinin haberine göre, Meclis üyesi Ramiro Rosario, oylamadan 6 gün sonra metni yapay zekaya yazdırdığını açıkladı.
-
Rosario, metni hazırlamanın normalde 3 gününü alacağını, yapay zeka sayesinde ise sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi. Yapay zekanın kullanımını övdü.
-
Belediye meclisindeki tartışmalar sırasında durumdan şüphelenmeyen diğer üyeler de metinde çok az değişiklik talep etti. Su sayaçları teklifi yasalaşmış olsa da yapay zekanın kullanımı ülke genelinde tartışma başlattı.