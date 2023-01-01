Survıvor Takımları Belli Oldu

SURVIVOR ALL STAR TAKIMLARI NASIL OLDU? Survivor All Star'da takımlar netleşti. İşte, Mavi ve Kırmızı takımlar:

Survivor All Star'da takımlar netleşti. Survivor takımlarının nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte, Survivor 2024 takımları...

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