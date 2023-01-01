Survıvor Takımları Belli Oldu
All Star kadrosunda kimler var?
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Survivor All Star'da takımlar netleşti. Survivor takımlarının nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte, Survivor 2024 takımları...
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SURVIVOR ALL STAR TAKIMLARI NASIL OLDU? Survivor All Star'da takımlar netleşti. İşte, Mavi ve Kırmızı takımlar:
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MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay Seda Ocak Begüm Yücetan Sahra Işık Seda Aktuğlu Damla Can
KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka Merve Aydın Nagihan Karadere Gizem Memiç Aleyna Kalaycıoğlu Berna Canbeldek
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MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu Yiğit Poyraz Yasin Obuz Özgür Tetik Yunus Emre Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço Furkan Kızılay Ersin Korkut Sercan Yıldırım Turabi Bozok Gören Nihat Altınkaya