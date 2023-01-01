Halil Umut Meler'e Yumruk!
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
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Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı.
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Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.
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Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.
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Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası da Faruk Koca'nın yatışmadığı kameralara yansıdı.
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Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
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Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek tezahüratlarında bulundu.
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Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
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Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
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ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karşılaşmada yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan tunç sosyal medya hesabından yaptığı payşlaşımda şu ifadeleri kullandı: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler?e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adlisoruşturma başlatılmıştır."
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Bakan Tunç, bir sonraki paylaşımında ise "Müsabaka sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK?nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.
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BAKAN BAK'TAN TEPKİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler?e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." dedi.
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TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK Türkiye Fubol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamasında, "Bu olaya katılan herkes bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm." dedi. Büyükekşi açıklamasında, "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi. TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
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MKE ANKARAGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU: ÇOK ÜZGÜNÜM MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra "Çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." dedi. Maçtan sonra MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı. Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.
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