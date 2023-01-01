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Hamsiyi Kılçığıyla Yemenin Faydaları!

Hamsi ve istavrit kış aylarında sofralara çok sık gelen balıklar arasında.

  1. Hamsi ve istavrit kış aylarında sofralara çok sık gelen balıklar arasında. Büyük küçük demeden herkesin çok severek tükettiği hamsi ve istavrit kılçığıyla beraber yenildiğinde vücuda olan faydalarını biliyor musunuz? Uzmanlar yıllar sonra bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

    Hamsi ve istavrit kış aylarında sofralara çok sık gelen balıklar arasında. Büyük küçük demeden herkesin çok severek tükettiği hamsi ve istavrit kılçığıyla beraber yenildiğinde vücuda olan faydalarını biliyor musunuz? Uzmanlar yıllar sonra bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

  2. Balık sezonu açıldığında tezgahlar önce küçük sonra iri balıklarla dolup taşar. Haftada 2 kez tüketilmesi önerilen balığın faydası çok ama bu faydayı maksimum düzeyde sağlamak gerekir.

    Balık sezonu açıldığında tezgahlar önce küçük sonra iri balıklarla dolup taşar. Haftada 2 kez tüketilmesi önerilen balığın faydası çok ama bu faydayı maksimum düzeyde sağlamak gerekir.

  3. Balıkları genellikle kılçığından ayırıp tüketiriz. Ancak hamsi ve istavritin kılçıklarını kesinlikle çıkarmadan tüketmemiz gerekiyor. Yıllardır yapılan bu yanlışı hemen bir kenara bırakın ve bir dahaki sefere balık yediğinizde kılçıklarını sakın ayırmayın!

    Balıkları genellikle kılçığından ayırıp tüketiriz. Ancak hamsi ve istavritin kılçıklarını kesinlikle çıkarmadan tüketmemiz gerekiyor. Yıllardır yapılan bu yanlışı hemen bir kenara bırakın ve bir dahaki sefere balık yediğinizde kılçıklarını sakın ayırmayın!

  4. İşte hamsi ve istavriti kılçıksız yemenin sonuçları

    İşte hamsi ve istavriti kılçıksız yemenin sonuçları

  5. Hamsi kılçığı ile yenilmesi tavsiye edilen küçük balıklar arasındadır. Balık kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların hamsiyi kılçığı ile beraber tüketmesi faydalıdır.

    Hamsi kılçığı ile yenilmesi tavsiye edilen küçük balıklar arasındadır. Balık kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemik sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların hamsiyi kılçığı ile beraber tüketmesi faydalıdır.

  6. Bu güçlü mineraller de kemik sağlığını koruyup güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle kemik erimesi gibi sorununuz varsa mutlaka küçük balıkları kılçığından ayırmadan tüketmeye özen gösterin.

    Bu güçlü mineraller de kemik sağlığını koruyup güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle kemik erimesi gibi sorununuz varsa mutlaka küçük balıkları kılçığından ayırmadan tüketmeye özen gösterin.

  7. Aynı zamanda vitamin ve mineral açısından yüksek olan hamsi, uskumru, palamut ve lüferi tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Haftada en az 2 defa tüketmeniz gereken balığın faydalarından yararlanmaya özen gösterin.

    Aynı zamanda vitamin ve mineral açısından yüksek olan hamsi, uskumru, palamut ve lüferi tüketmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Haftada en az 2 defa tüketmeniz gereken balığın faydalarından yararlanmaya özen gösterin.