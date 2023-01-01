Hamsiyi Kılçığıyla Yemenin Faydaları!

Balıkları genellikle kılçığından ayırıp tüketiriz. Ancak hamsi ve istavritin kılçıklarını kesinlikle çıkarmadan tüketmemiz gerekiyor. Yıllardır yapılan bu yanlışı hemen bir kenara bırakın ve bir dahaki sefere balık yediğinizde kılçıklarını sakın ayırmayın!