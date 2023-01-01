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Teslalar Hacklenebilir Mi?

Netflix'in yeni yapımı "Dünyaya Ardında Bırak", Tesla sahnesiyle tepkilerin odak noktası haline geldi. Dünya markası haline gelen Tesla için 'hacklenebilir mi?' sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

  1. Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri olan dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts, bir süredir ara verdiği kariyerine "Dünyayı Ardında Bırak" filmiyle bomba gibi bir dönüş yaptı.

    Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri olan dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts, bir süredir ara verdiği kariyerine "Dünyayı Ardında Bırak" filmiyle bomba gibi bir dönüş yaptı.

  2. 2020'nin en çok satan Rumaan Alam'ın aynı isimli kitabından uyarlanan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle önceki gün Netflix'te izleyenlerle buluştu.

    2020'nin en çok satan Rumaan Alam'ın aynı isimli kitabından uyarlanan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle önceki gün Netflix'te izleyenlerle buluştu.

  3. Sinema tutkunlarından tam not alan yapımdaki "Tesla" sahnesi ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    Sinema tutkunlarından tam not alan yapımdaki "Tesla" sahnesi ise izleyenleri hayrete düşürdü.

  4. Son dönemlerde otomobil dünyasında 1 numaraya yükselen Tesla'nın yer aldığı yapımda FSD modundaki araçların siber saldırı sebebiyle kontrolden çıkıp birbirine çarptığı ve 'yaya' güvenliğini tehlikeye attığı ekranlara yansıdı.

    Son dönemlerde otomobil dünyasında 1 numaraya yükselen Tesla'nın yer aldığı yapımda FSD modundaki araçların siber saldırı sebebiyle kontrolden çıkıp birbirine çarptığı ve 'yaya' güvenliğini tehlikeye attığı ekranlara yansıdı.

  5. Bu görüntüler, Tesla'nın siber güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme taşırken, bu araçların hacklenip hacklenemeyeceği sorusu da akıllarda soru işareti oluşturdu.

    Bu görüntüler, Tesla'nın siber güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme taşırken, bu araçların hacklenip hacklenemeyeceği sorusu da akıllarda soru işareti oluşturdu.

  6. Tesla'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

    Tesla'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.