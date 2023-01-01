Teslalar Hacklenebilir Mi?
Netflix'in yeni yapımı "Dünyaya Ardında Bırak", Tesla sahnesiyle tepkilerin odak noktası haline geldi. Dünya markası haline gelen Tesla için 'hacklenebilir mi?' sorusu sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri olan dünyaca ünlü yıldız Julia Roberts, bir süredir ara verdiği kariyerine "Dünyayı Ardında Bırak" filmiyle bomba gibi bir dönüş yaptı.
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2020'nin en çok satan Rumaan Alam'ın aynı isimli kitabından uyarlanan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle önceki gün Netflix'te izleyenlerle buluştu.
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Sinema tutkunlarından tam not alan yapımdaki "Tesla" sahnesi ise izleyenleri hayrete düşürdü.
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Son dönemlerde otomobil dünyasında 1 numaraya yükselen Tesla'nın yer aldığı yapımda FSD modundaki araçların siber saldırı sebebiyle kontrolden çıkıp birbirine çarptığı ve 'yaya' güvenliğini tehlikeye attığı ekranlara yansıdı.
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Bu görüntüler, Tesla'nın siber güvenlik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gündeme taşırken, bu araçların hacklenip hacklenemeyeceği sorusu da akıllarda soru işareti oluşturdu.
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Tesla'dan henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.