Akasya Durağı'nın Can'ı Yıllar Sonraki Hali İle Şaşırttı

Akasya Durağı bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen diziler arasında gösterilebiliyor. Ayrıca dizide en çok dikkat çeken isimlerden bazıları; Levent Ülgen, Pelin Sönmez, Cezmi Baskın ve Aslı Altaylar olarak sayılabiliyor. Öte yandan birçok kişi tarafından Erimşah Bora'nın canlandırdığı Can karakteri de sevilerek takip ediliyordu.