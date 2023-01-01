Google'da En Çok Aranan Yemek Tarifleri Belli Oldu!
"Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu.
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"Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu. Dünya çapında ele alınan verilerle 2023 yılında en çok aratılan yemekleri arasında Türk tarifleri de yer aldı. Peki o tarifler neler gelin birlikte göz atalım.
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2024 yılına girmemize sayılı günler kala 2023 yılında çeşitli kategorilerde en çok aratılan konu başlıklarını Google Trends açıkladı.
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Birçok konunun bulunduğu listede yemek tarifleri ise es geçilmedi.
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Peki, Türkiye'de 2023 yılında en çok hangi yemek tarifleri merak edilip aratıldı?
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10. ŞİVEYDİZ
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9. EV BAKLAVASI
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8. KALP KURABİYE
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7. KAYSERİ YAĞLAMASI
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6. TOPİK
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5. LALANGA
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4. KREM KARAMEL
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5. ACAİ BOWL
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2. CEVİZLİ GÜLLAÇ
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1. AŞURE