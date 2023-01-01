Google'da En Çok Aranan Yemek Tarifleri Belli Oldu!

"Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu. Dünya çapında ele alınan verilerle 2023 yılında en çok aratılan yemekleri arasında Türk tarifleri de yer aldı. Peki o tarifler neler gelin birlikte göz atalım.