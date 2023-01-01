Google'da En Çok Aranan Yemek Tarifleri Belli Oldu!

Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Liselerde 'temel hukuk bilgisi' müfredata alındı
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Aile Bakanlığı, dizi yapımcılarıyla 'aile' gündemli toplantıda buluşacak
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Ocakta maaşlar ne kadar artacak?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için geri sayım
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
2024 Ocak'ta 3'lü zam geliyor
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Gümrük işlemlerine yönelik cezalar ve çalışma ücretleri artırıldı
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Adaylıklar için 3'er isim istedi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
İkinci el araç satışında uygulanan kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
Uluslararası doğrudan yatırımda hedef yüzde 1,5 seviyesi
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
AK Parti'de bir ilk, Cumhurbaşkanı 3 ili teşkilata soracak
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan SP'li vekilin sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Bakan Tekin: Akran zorbalığı ile ilgili gerekli önlemleri alacağız
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Faiz artırımları borçlandırmaları daha da artırdı
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Erdoğan, Halil Umut Meler ile telefonda görüştü
Yabancıların arsa alımına engel
Yabancıların arsa alımına engel
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Hakem Meler'e saldırıda Faruk Koca dahil 3 tutuklama
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu

Google'da En Çok Aranan Yemek Tarifleri Belli Oldu!

"Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu.

  1. "Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu. Dünya çapında ele alınan verilerle 2023 yılında en çok aratılan yemekleri arasında Türk tarifleri de yer aldı. Peki o tarifler neler gelin birlikte göz atalım.

    "Google Trends'in bu yıl en çok ne aratıldı?" sorusu gündemde yer alırken en çok aranan yemek tarifleri de belli oldu. Dünya çapında ele alınan verilerle 2023 yılında en çok aratılan yemekleri arasında Türk tarifleri de yer aldı. Peki o tarifler neler gelin birlikte göz atalım.

  2. 2024 yılına girmemize sayılı günler kala 2023 yılında çeşitli kategorilerde en çok aratılan konu başlıklarını Google Trends açıkladı.

    2024 yılına girmemize sayılı günler kala 2023 yılında çeşitli kategorilerde en çok aratılan konu başlıklarını Google Trends açıkladı.

  3. Birçok konunun bulunduğu listede yemek tarifleri ise es geçilmedi.

    Birçok konunun bulunduğu listede yemek tarifleri ise es geçilmedi.

  4. Peki, Türkiye'de 2023 yılında en çok hangi yemek tarifleri merak edilip aratıldı?

    Peki, Türkiye'de 2023 yılında en çok hangi yemek tarifleri merak edilip aratıldı?

  5. 10. ŞİVEYDİZ

    10. ŞİVEYDİZ

  6. 9. EV BAKLAVASI

    9. EV BAKLAVASI

  7. 8. KALP KURABİYE

    8. KALP KURABİYE

  8. 7. KAYSERİ YAĞLAMASI

    7. KAYSERİ YAĞLAMASI

  9. 6. TOPİK

    6. TOPİK

  10. 5. LALANGA

    5. LALANGA

  11. 4. KREM KARAMEL

    4. KREM KARAMEL

  12. 5. ACAİ BOWL

    5. ACAİ BOWL

  13. 2. CEVİZLİ GÜLLAÇ

    2. CEVİZLİ GÜLLAÇ

  14. 1. AŞURE

    1. AŞURE