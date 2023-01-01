Ünlü Oyuncu Değişimiyle Hayrete Düşürdü!

Cengiz Nezir; "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim..." şeklinde konuştu.