Ünlü Oyuncu Değişimiyle Hayrete Düşürdü!
Meğer babası da Hababam Sınıfı'nda...
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Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı'nda rol aldığı Bozum Cahit karakteriyle oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın oldukça popüler yapımlarında yer alan ünlü oyuncu Hababam Sınıfı ile yükseldiği oyunculuk kariyerini bir anda bırakma kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.
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Zamanında oyunculuk kariyerini yarıda bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapan ünlü oyuncunun aslında afişe kızarak oyunculuğu bıraktığı öğrenilmişti. Yeniden dikkatleri üzerine toplayan 66 yaşındaki Cengiz Nezir'i görenler tanıyamıyor. Hakkındaki gerçeği duyanlar ise hayrete düşüyor.
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AFİŞ YÜZÜNDEN OYUNCULUĞU BIRAKMIŞ! Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı filminde 'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.
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O zamanın yönetmen ve senaristi Yavuz Turgul'a olan kızgınlığı yüzünden oyunculuğu bıraktığını dile getiren ünlü oyuncu Cengiz Nezir, bambaşka bir işe, tokacılığa yönelmişti. Oyunculuk kariyerini sonlandırmasına Yavuz Turgul'un sebep olduğunu söyleyen Cengiz Nezir, aralarındaki husumetin bir afişten dolayı olduğunu vurguladı.
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Cengiz Nezir; "Arzu Film'in yazıhanesinde çalışıyordu. Yönetmen ya da senarist değildi. Film ithalatını ve afişleri yapıyordu. 'Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Ah Nerede'nin afişinde adımı görünce çok mutlu olmuştum. O zamanlar afişte adının yer alması çok büyük bir şeydi. 'Bizim Aile'nin afişinde de ismim vardı. Arkasından 'Aile Şerefi'ni çektik. Sonra afişi gördüm ismim yok. Yavuz Turgul'a gittim. 'Ağabey neden ismim yok?' diye sordum. Değişik bir tavır ve üslup ile 'Cengizciğim unutmuşum' dedi. 'Yok ya' dedim..." şeklinde konuştu.
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"TOSUN PAŞA DA OYNAYACAKTIM!" Olayların bu konuşmadan sonra geliştiğini ifade eden ünlü oyuncu sözlerine, "Şaşırtıcı ama o gün oyunculuğu bıraktım. Hatta ondan sonraki filmim de hazırdı. 'Tosun Paşa'da rol alacaktım." diyerek devam etti.
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"GURUR YAPTIK" Konuşması sırasında bu kararından pişman olduğunu söyleyen Cengiz Nezir; "Tabii ki pişmanım ama gençlik işte... Gurur yaptık. O zamanlar bazı şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bunlar seneler sonra dönüyor." açıklamasında bulundu. Ünlü oyuncunun yıllar sonraki haliyle de görenleri şaşırttı. İşte, Cengiz Nezir'in şimdi ki hali;
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MEĞER BABASI DA OYUNCUYMUŞ... Verdiği röportajın ardından ünlü oyuncu hakkında kimsenin bilmediği bir diğer gerçek ortaya çıktı. Meğer Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı'nda babasıyla birlikte rol almış.
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İşte, Cengiz Nezir'in babası Ali Fuat Nezir...
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Cengiz Nezir'in babası Ali Fuat Nezir...