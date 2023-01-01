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Somer Şef Kafaları Karıştırdı!

Restoran fiyatları tartışmaya sebep oldu

  1. MasterChef yarışmasında jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, restorandaki menü fiyatlarıyla kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılar menü fiyatları ile ilgili "ucuz mu pahalı mı?" tartışmaları yaşadı. İşte haberin hakkındaki detaylar...

    MasterChef yarışmasında jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, restorandaki menü fiyatlarıyla kafaları karıştırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılar menü fiyatları ile ilgili "ucuz mu pahalı mı?" tartışmaları yaşadı. İşte haberin hakkındaki detaylar...

  2. Türkiye'nin başarılı ve tanınan şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, jüri larak yer aldığı MasterChef yarışması ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Türkiye'nin başarılı ve tanınan şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu, jüri larak yer aldığı MasterChef yarışması ile adından sıkça söz ettiriyor.

  3. İmza yemekleri ve restoran şubeleri ile oldukça merak edilen Sivrioğlu, bu defa fiyat menüsü ile kafaları karıştırdı.

    İmza yemekleri ve restoran şubeleri ile oldukça merak edilen Sivrioğlu, bu defa fiyat menüsü ile kafaları karıştırdı.

  4. Geleneksel ve Türk mutfağının modern yorumu ile yaptığı yemeklerden söz ettirirken, bir sosyal medya kullanıcısının menüyü çekip atması üzerine "Ucuz mu, pahalı mı?" tartışmaları başladı.

    Geleneksel ve Türk mutfağının modern yorumu ile yaptığı yemeklerden söz ettirirken, bir sosyal medya kullanıcısının menüyü çekip atması üzerine "Ucuz mu, pahalı mı?" tartışmaları başladı.

  5. RESTORAN MENÜ FİYATLARI KAFLARI KARIŞTIRDI

    RESTORAN MENÜ FİYATLARI KAFLARI KARIŞTIRDI

  6. Somer Şef'e ait olan restorandan bir menünün paylaşılması üzerine, gözüken fiyatlar kafaları karıştırdı.

    Somer Şef'e ait olan restorandan bir menünün paylaşılması üzerine, gözüken fiyatlar kafaları karıştırdı.

  7. Fotoğrafta sadece sıcak ve soğuk mezelerin yer aldığı görülürken X hesabından kullanıcılar ikiye bölündü.

    Fotoğrafta sadece sıcak ve soğuk mezelerin yer aldığı görülürken X hesabından kullanıcılar ikiye bölündü.

  8. Menü fiyatlarına kimi ucuz bulurken kimisi ise pahalı buldu.

    Menü fiyatlarına kimi ucuz bulurken kimisi ise pahalı buldu.

  9. İşte o menü...

    İşte o menü...