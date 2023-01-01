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O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Belli Oldu!

Birbirinden sürpriz isimler listede

  1. En sevilen yarışmalar arasında yer alan O Ses Türkiye yarışmasında her sene yeni yıla özel olarak çekilen programda hangi sürpriz isimlerin olacağı merak konusu oldu. Eğlence dolu anların yaşandığı programda O Ses Türkiye yarışmasının yeni yıl programının özel konukları kimler? İşte detaylar...

    En sevilen yarışmalar arasında yer alan O Ses Türkiye yarışmasında her sene yeni yıla özel olarak çekilen programda hangi sürpriz isimlerin olacağı merak konusu oldu. Eğlence dolu anların yaşandığı programda O Ses Türkiye yarışmasının yeni yıl programının özel konukları kimler? İşte detaylar...

  2. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak.

    O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak.

  3. O Ses Türkiye'nin yeni yıl özel bölümüyle 31 Aralık gecesi ekranlarda olacak. Birçok ünlü ismin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları kimler?

    O Ses Türkiye'nin yeni yıl özel bölümüyle 31 Aralık gecesi ekranlarda olacak. Birçok ünlü ismin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları kimler?

  4. İşte O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları...

    İşte O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları...

  5. TALAT BULUT

    TALAT BULUT

  6. KEREM ALIŞIK

    KEREM ALIŞIK

  7. EBRU ŞAHİN

    EBRU ŞAHİN

  8. ONUR BULDU

    ONUR BULDU

  9. ALİNA BOZ

    ALİNA BOZ

  10. MELİS SEZEN

    MELİS SEZEN

  11. CEMRE BAYSAL

    CEMRE BAYSAL

  12. NİLSU BERFİN AKTAŞİ

    NİLSU BERFİN AKTAŞİ

  13. ASLIHAN MALBORA

    ASLIHAN MALBORA

  14. ESER VE BERFU YENENLER

    ESER VE BERFU YENENLER

  15. MERYEM ÜZERLİ Meryem Uzerli'nin jüri koltuğunda yer alacağı iddia edildi.

    MERYEM ÜZERLİ Meryem Uzerli'nin jüri koltuğunda yer alacağı iddia edildi.