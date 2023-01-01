O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Belli Oldu!
Birbirinden sürpriz isimler listede
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En sevilen yarışmalar arasında yer alan O Ses Türkiye yarışmasında her sene yeni yıla özel olarak çekilen programda hangi sürpriz isimlerin olacağı merak konusu oldu. Eğlence dolu anların yaşandığı programda O Ses Türkiye yarışmasının yeni yıl programının özel konukları kimler? İşte detaylar...
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak.
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O Ses Türkiye'nin yeni yıl özel bölümüyle 31 Aralık gecesi ekranlarda olacak. Birçok ünlü ismin sahne alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sürpriz isimler var. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları kimler?
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İşte O Ses Türkiye yılbaşı 2023 konukları...
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TALAT BULUT
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KEREM ALIŞIK
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EBRU ŞAHİN
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ONUR BULDU
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ALİNA BOZ
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MELİS SEZEN
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CEMRE BAYSAL
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NİLSU BERFİN AKTAŞİ
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ASLIHAN MALBORA
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ESER VE BERFU YENENLER
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MERYEM ÜZERLİ Meryem Uzerli'nin jüri koltuğunda yer alacağı iddia edildi.