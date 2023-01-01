O Ses Türkiye Yılbaşı Konukları Belli Oldu!

En sevilen yarışmalar arasında yer alan O Ses Türkiye yarışmasında her sene yeni yıla özel olarak çekilen programda hangi sürpriz isimlerin olacağı merak konusu oldu. Eğlence dolu anların yaşandığı programda O Ses Türkiye yarışmasının yeni yıl programının özel konukları kimler? İşte detaylar...