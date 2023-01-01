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Titanik Filminin Yönetmeninden Yıllar Sonra İtiraf!

Film severlerin en çok izlediği kült filmler arasında yer alan Titanik filminin yönetmeni James Cameron'dan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı.

  1. Başrollerinde Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı 11 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarı elde eden Titanik filminin yönetmeni James Cameron film hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

    Başrollerinde Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı 11 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarı elde eden Titanik filminin yönetmeni James Cameron film hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

  2. Film endüstrisinde iz bırakan kült filmler arasında yer alan film, transatlantik yolcu gemisinin trajik öyküsünü anlatan bir başyapıt olarak biliniyor.

    Film endüstrisinde iz bırakan kült filmler arasında yer alan film, transatlantik yolcu gemisinin trajik öyküsünü anlatan bir başyapıt olarak biliniyor.

  3. Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı 1997 yılı yapımı efsane film dev bütçesi ve çekim zorluklarına rağmen oyuncu performansları ve prodüksiyon tasarımıyla yıllar boyunca övgü toplayan filmler arasında yer almayı başardı.

    Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı 1997 yılı yapımı efsane film dev bütçesi ve çekim zorluklarına rağmen oyuncu performansları ve prodüksiyon tasarımıyla yıllar boyunca övgü toplayan filmler arasında yer almayı başardı.

  4. YILLAR SONRA GELEN STRATEJİ İTİRAFI! Los Angeles Times'a röportaj veren Cameron, filmin setini daha büyük göstermek için kullandığı ilginç hileyi detaylı bir şekilde yıllar sonra anlattı.

    YILLAR SONRA GELEN STRATEJİ İTİRAFI! Los Angeles Times'a röportaj veren Cameron, filmin setini daha büyük göstermek için kullandığı ilginç hileyi detaylı bir şekilde yıllar sonra anlattı.

  5. Setin geniş ve etkileyici görünmesini sağlamak için özel bir strateji geliştirdiklerini açıklayan Cameron o stratejiyi şöyle anlattı:

    Setin geniş ve etkileyici görünmesini sağlamak için özel bir strateji geliştirdiklerini açıklayan Cameron o stratejiyi şöyle anlattı:

  6. "Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik."

    "Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik."

  7. Bu sayede büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıklarını söyleyen ünlü yönetmen bu durumun büyük bir tasarruf sağladığını söyledi.

    Bu sayede büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıklarını söyleyen ünlü yönetmen bu durumun büyük bir tasarruf sağladığını söyledi.