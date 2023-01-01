Titanik Filminin Yönetmeninden Yıllar Sonra İtiraf!
Film severlerin en çok izlediği kült filmler arasında yer alan Titanik filminin yönetmeni James Cameron'dan yıllar sonra gelen itiraf şaşırttı.
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Başrollerinde Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı 11 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarı elde eden Titanik filminin yönetmeni James Cameron film hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.
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Film endüstrisinde iz bırakan kült filmler arasında yer alan film, transatlantik yolcu gemisinin trajik öyküsünü anlatan bir başyapıt olarak biliniyor.
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Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı 1997 yılı yapımı efsane film dev bütçesi ve çekim zorluklarına rağmen oyuncu performansları ve prodüksiyon tasarımıyla yıllar boyunca övgü toplayan filmler arasında yer almayı başardı.
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YILLAR SONRA GELEN STRATEJİ İTİRAFI! Los Angeles Times'a röportaj veren Cameron, filmin setini daha büyük göstermek için kullandığı ilginç hileyi detaylı bir şekilde yıllar sonra anlattı.
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Setin geniş ve etkileyici görünmesini sağlamak için özel bir strateji geliştirdiklerini açıklayan Cameron o stratejiyi şöyle anlattı:
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"Setimiz büyük görünsün diye sadece kısa boylu figüranlara rol verdik."
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Bu sayede büyük bir gemi yapımına para harcamak zorunda kalmadıklarını söyleyen ünlü yönetmen bu durumun büyük bir tasarruf sağladığını söyledi.