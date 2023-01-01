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Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu Ne Zaman?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci bir torba yasa daha Meclis gündemine geliyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolu açılacak.

  1. Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. İşte, ev hanımlarına emeklilik konusunda gelişmeler...

    Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ev hanımları sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. İşte, ev hanımlarına emeklilik konusunda gelişmeler...

  2. EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE GELİŞMELER: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman? - 2 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI Meclis gündemine yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE GELİŞMELER: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman? - 2 EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI Meclis gündemine yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

  3. ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ TRT Haber'de yer alan habere göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

    ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ TRT Haber'de yer alan habere göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

  4. DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK? Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK? Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek. İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.