Kışın Gidilebilecek İstanbul'a Yakın Yerler
İşte, İstanbul'a yakın ve kış mevsiminde keyifli bir kaçamak yapabileceğiniz bazı destinasyonlar...
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Bursa
Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Bursa, İstanbul'a oldukça yakın bir destinasyon. Uludağ'a da ev sahipliği yapan Bursa'da kış aylarında kayak yapmak mümkünken; taş sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık'ta, şehir yorgunluğunu atabilirsiniz.
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Şile
İstanbul'a yaklaşık bir saat mesafede bulunan Şile, ormanları ve tarihi kalıntılarıyla ünlü bir yer. Karadeniz kıyısında yer alan bu şirin kasabada deniz kenarında yürüyüş yapabilir, tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz. Kış aylarında şömineli Şile otellerinden birinde romantik hafta sonu geçirebilirsiniz.
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Sapanca
Sakarya'ya bağlı olan Sapanca, doğal güzellikleri ve gölü ile meşhur bir yer. Sapanca Gölü etrafında yürüyüş yapabilir, gölde tekne gezintisi yapabilir veya çevredeki yaylalara çıkarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
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Eskişehir
Hızlı trenle İstanbul'a yaklaşık 3 saat mesafedeki Eskişehir, kış tatili için en iyi seçeneklerden biri. , Tarihi atmosferi, Porsuk Çayı ve Odunpazarı Evleri gibi önemli yerleriyle biliniyor.
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Yalova
Termal suları ile ünlü olan Yalova, İstanbul'a feribot veya araçla kısa bir mesafede bulunuyor. Termal otellerde dinlenmek, kaplıcaları kullanmak için ideal bir yer. Şehir merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta bulunan Yalova termal kaplıcaları, toplu taşıma araçlarıyla rahatça ulaşılabilecek mesafede. Açık ve kapalı kaplıca havuzlarından aile banyolarına ve ortopedik masajlara kadar pek çok olanak sunuluyor.
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Kartepe
Kocaeli'ye bağlı olan Kartepe, kış sporları yapmak isteyenler için ideal bir destinasyon. Kayak ve snowboard yapabileceğiniz Kartepe, İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunuyor. Konaklamak için bungalov seçeneklerini de değerlendirmek mümkün.