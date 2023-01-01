Kışın Gidilebilecek İstanbul'a Yakın Yerler

Yalova

Termal suları ile ünlü olan Yalova, İstanbul'a feribot veya araçla kısa bir mesafede bulunuyor. Termal otellerde dinlenmek, kaplıcaları kullanmak için ideal bir yer. Şehir merkezine yaklaşık 25 dakika uzaklıkta bulunan Yalova termal kaplıcaları, toplu taşıma araçlarıyla rahatça ulaşılabilecek mesafede. Açık ve kapalı kaplıca havuzlarından aile banyolarına ve ortopedik masajlara kadar pek çok olanak sunuluyor.