Whatsapp'a Yeni Özellik: Mesajlar Sabitlenecek

30 GÜNE KADAR SABİTLENECEK WhatsApp, bir mesajın 30 güne kadar sohbetin en başına tutturulabileceğini açıkladı. Bu özellik sayesinde seçilen mesajların 24 saat veya 30 gün süre boyunca sohbetlerde sabitlenebileceği kaydedildi.