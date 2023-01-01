Whatsapp'a Yeni Özellik: Mesajlar Sabitlenecek
Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğiyle birlikte sohbetlerde seçilen mesajın en başa tutturabileceği kaydedildi.
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WhatsApp, kalabalık gruplardaki yöneticilerin işine yarayabilecek yeni bir özelliğini duyurdu.
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30 GÜNE KADAR SABİTLENECEK WhatsApp, bir mesajın 30 güne kadar sohbetin en başına tutturulabileceğini açıkladı. Bu özellik sayesinde seçilen mesajların 24 saat veya 30 gün süre boyunca sohbetlerde sabitlenebileceği kaydedildi.
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Özellikle grup sohbetlerinde sıkça kullanılması beklenen özellik sayesinde kalabalık gruplarda yapılan duyuruların diğer katılımcıların gözden kaçırmaması için bu özelliği kullanması bekleniyor.
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YÜKSEK KALİTEDE FOTOĞRAF VE VİDEO Meta ayrıca bu ayın başlarında iOS kullanıcıları için WhatsApp'ta orjinal kalitede resim ve video paylaşımı yapılabilmesini sağlayan özelliği kullanıma sundu.