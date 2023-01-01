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Son Fotoğrafını Katiliyle Çektirdi!

The Beatles grubunun meşhur üyesi John Lennon...

  1. The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biri olan John Lennon, hayranı Mark David Chapman tarafından kaldığı otelde öldürülmüştü. Aradan geçen zamandan sonra katiliyle çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

    The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biri olan John Lennon, hayranı Mark David Chapman tarafından kaldığı otelde öldürülmüştü. Aradan geçen zamandan sonra katiliyle çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

  2. İngiliz müzisyen John Lennon, grubuyla birlikte çıkardığı albüm ve müzik listeleriyle dünyayı kasıp kavurmuştu.

    İngiliz müzisyen John Lennon, grubuyla birlikte çıkardığı albüm ve müzik listeleriyle dünyayı kasıp kavurmuştu.

  3. 8 Aralık 1980 yılında hayranı tarafından öldürülen başarılı müzisyen, ölümüyle sevenlerini büyük bir yasa boğmuştu.

    8 Aralık 1980 yılında hayranı tarafından öldürülen başarılı müzisyen, ölümüyle sevenlerini büyük bir yasa boğmuştu.

  4. Aradan geçen zaman sonrasında Lennon'un hayranı ile çekildiği fottoğraf ortaya çıktı.

    Aradan geçen zaman sonrasında Lennon'un hayranı ile çekildiği fottoğraf ortaya çıktı.

  5. SON FOTOĞRAFINI KATİLİYLE ÇEKTİRDİ

    SON FOTOĞRAFINI KATİLİYLE ÇEKTİRDİ

  6. Takıntılı hayranı Mark David Chapman, Lennon'un yaşadığı yere gelerek "Double fantasy" albümünü John'a imzalattı.

    Takıntılı hayranı Mark David Chapman, Lennon'un yaşadığı yere gelerek "Double fantasy" albümünü John'a imzalattı.

  7. Takıntılı hayranı daha sonra "Mr.Lennon" diye seslenerek beş el ateş edip, John Lennon'u öldürdü.

    Takıntılı hayranı daha sonra "Mr.Lennon" diye seslenerek beş el ateş edip, John Lennon'u öldürdü.

  8. Öldürmesinin ardından Chapman: "Onu öldürdüm... Çünkü o çok çok çok ünlüydü ve tek sebep bu ve ben ünlenmek istiyordum. Çok bencilce." ifadelerini kullanmıştı.

    Öldürmesinin ardından Chapman: "Onu öldürdüm... Çünkü o çok çok çok ünlüydü ve tek sebep bu ve ben ünlenmek istiyordum. Çok bencilce." ifadelerini kullanmıştı.

  9. İşte ünlü ismin hayranı ile çekildiği o son fotoğraf:

    İşte ünlü ismin hayranı ile çekildiği o son fotoğraf:

  10. Şartlı tahliye için 12 kez başvuran ve her defasında red edilen Chapman, Şubat 2024'te şartlı tahliye kurulu önüne yeniden çıkacak.

    Şartlı tahliye için 12 kez başvuran ve her defasında red edilen Chapman, Şubat 2024'te şartlı tahliye kurulu önüne yeniden çıkacak.