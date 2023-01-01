Son Fotoğrafını Katiliyle Çektirdi!
The Beatles grubunun meşhur üyesi John Lennon...
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The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden biri olan John Lennon, hayranı Mark David Chapman tarafından kaldığı otelde öldürülmüştü. Aradan geçen zamandan sonra katiliyle çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
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İngiliz müzisyen John Lennon, grubuyla birlikte çıkardığı albüm ve müzik listeleriyle dünyayı kasıp kavurmuştu.
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8 Aralık 1980 yılında hayranı tarafından öldürülen başarılı müzisyen, ölümüyle sevenlerini büyük bir yasa boğmuştu.
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Aradan geçen zaman sonrasında Lennon'un hayranı ile çekildiği fottoğraf ortaya çıktı.
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SON FOTOĞRAFINI KATİLİYLE ÇEKTİRDİ
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Takıntılı hayranı Mark David Chapman, Lennon'un yaşadığı yere gelerek "Double fantasy" albümünü John'a imzalattı.
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Takıntılı hayranı daha sonra "Mr.Lennon" diye seslenerek beş el ateş edip, John Lennon'u öldürdü.
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Öldürmesinin ardından Chapman: "Onu öldürdüm... Çünkü o çok çok çok ünlüydü ve tek sebep bu ve ben ünlenmek istiyordum. Çok bencilce." ifadelerini kullanmıştı.
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İşte ünlü ismin hayranı ile çekildiği o son fotoğraf:
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Şartlı tahliye için 12 kez başvuran ve her defasında red edilen Chapman, Şubat 2024'te şartlı tahliye kurulu önüne yeniden çıkacak.
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