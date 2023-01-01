Beylikdüzü'nde Pitbull 2 Çocuğa Saldırdı
İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kadının evinde beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı.
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi. İddiaya göre, Nazife B.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek, S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarını ısırarak yaraladı.
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Kadının köpeğin Anıl A. adlı arkadaşına ait olduğunu söylediği kaydedilirken pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
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Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S.G ile U.K.G isimli çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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TARTIŞMA ÇIKTI Pitbull beslenmesi nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Bina sakini bir kadın, "Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var. Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye." ifadelerini kullandı. Nazife B. ise açıklama yapmak istemedi.