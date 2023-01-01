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MASAK'dan Polat Çiftine Kötü Haber!

Kara para delilleri dosyaya sunuldu

  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.

  2. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftine ait soruşturma dosyasında, vergi kaçırma dışında herhangi bir delil bulunmadığı, kara para ve yasa dışı bahis suçlamasının temelsiz olduğu iddia ediliyordu.

    Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat çiftine ait soruşturma dosyasında, vergi kaçırma dışında herhangi bir delil bulunmadığı, kara para ve yasa dışı bahis suçlamasının temelsiz olduğu iddia ediliyordu.

  3. Soruşturma dosyasına eklenen yeni bir MASAK raporuyla iki şüpheli daha davaya dahil edildi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

    Soruşturma dosyasına eklenen yeni bir MASAK raporuyla iki şüpheli daha davaya dahil edildi. Daha önce yasadışı bahis suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de soruşturmaya şüpheli olarak eklendi.

  4. POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım?da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat?ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    POLAT OLAYININ GEÇMİŞİ İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım?da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat?ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  5. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

    Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

  6. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

    Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

  7. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

    Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

  8. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu?nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16?sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu?nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16?sı tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.