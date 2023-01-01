MASAK'dan Polat Çiftine Kötü Haber!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklandı.