Fil Alarmından Sonra Şimdi De Kayıp Aslan Yavrusu İhbarı
Şanlıurfa?nın Siverek ilçesinde yol kenarına bırakılan bir aslan yavrusu, ihbar üzerine 2 gündür yapılan aramalar sonucu bulundu.
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Siverek-Şanlıurfa karayolu 5?inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.
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Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.
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Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti.
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Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.
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BİTKİN HALDE BULUNDU yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde saklandığı çalılıklar arasında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
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ARDAHAN'DA FİL ALARMI Geçen ay ise Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia etmişti. Jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başlamıştı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, ?Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım.? dedi.