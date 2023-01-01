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Eski Eşi Tarafından Katledilen Nursema'nın Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi Şafak Şahin tarafından öldürülen Nursena Kozan son yolculuğuna uğurlandı.

  1. Ankara'da yine bir kadın katledildi.

    Ankara'da yine bir kadın katledildi.

  2. Tandoğan Mahallesi?nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

    Tandoğan Mahallesi?nde önceki gün akşam saatlerinde Şafak Şirin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Şafak Şirin, yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

  3. Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ağır yaralanan Nursena Kozan, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

  4. TOPRAĞA VERİLDİ Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan?ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

    TOPRAĞA VERİLDİ Nursena Kozan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kozan?ın annesi Gülay Tek ve babası Erdal Kozan, kızlarının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

  5. Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek,Kozan?ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli "Kadına şiddete hayır" ve "Şiddet gösteren erkekler yok olsun" sloganları attı. Nursena Kozan?ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı?nda toprağa verildi.

    Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek,Kozan?ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli "Kadına şiddete hayır" ve "Şiddet gösteren erkekler yok olsun" sloganları attı. Nursena Kozan?ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı?nda toprağa verildi.

  6. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayın ardından gözaltına alına Şafak Şirin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şafak Şirin, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.