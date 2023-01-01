Eski Eşi Tarafından Katledilen Nursema'nın Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Cenaze namazının ardından Gülay Tek ve bazı kadınlar, "Erkek şiddetinden gitti. Erkekler değil kadınlar taşıyacak" diyerek,Kozan?ın cenazesini cenaze aracına kadar taşıdı. Kadınlardan bazıları ise kısa süreli "Kadına şiddete hayır" ve "Şiddet gösteren erkekler yok olsun" sloganları attı. Nursena Kozan?ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı?nda toprağa verildi.