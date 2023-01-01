Ulvi'nin Son Hali Hayrete Düşürdü!
Geniş Aile'de oynadığı Ulvi karakteriyle gönüllere taht kuran Bülent Çolak, yıllar sonra ortaya çıktı.
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Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen efsanevi dizi Geniş Aile'de oynadığı Ulvi karakteriyle gönüllere taht kuran Bülent Çolak, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte, Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak'ın çok konuşulan değişimi...
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Zekice esprileri, yıldız oyuncu kadrosu ve unutulmaz senaryosuyla Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasına adını yazdıran "Geniş Aile", final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem sosyal medyadaki paylaşımlarla hem de tekrar bölümleriyle sık sık gündeme geliyor.
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Özellikle dizinin renkli ikilisi "Cevahir" ve "Ulvi" karakterleri, hem dostlukları hem de kavgalarıyla izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.
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Cevahir'in Ulvi'den bahsederken kullandığı sıfatların dillere pelesenk olduğu o yıllardan bu yıllara zaman su gibi akıp geçerken Ulvi karakterini oynayan Bülent Çolak'ın değişimi ise görenleri şoke etti.
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İşte, şimdilerde 46 yaşında olan Bülent Çolak'ın son hali...
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