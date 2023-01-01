Eşinden 1 Milyon Euro'luk Şantaj!

Kariyerini noktalama kararı aldıktan sonra kendisinden ayrılma kararı aldığını söyleyen Erdinç, "Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim? Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için." şeklinde paylaşımlarına devam etti.