Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta Gerçekleşecek?
NASA'dan meteor yağmuru açıklaması
-
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.
-
NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun bugün zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.
-
Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi. Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti. Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
-
METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK? Yetkililer, meteor yağmurunu izlemek için en iyi zamanın Çarşamba 20.30 ile Perşembe 06.00 arası olacağına inanıyor. NASA'ya göre radyant sabah 02.00 ile 03.00 arasında en yüksek seviyesine ulaşacak.
-
GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR? "Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Geminid yani İkizler Meteor Yağmuru ise her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı.
-
Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, küçük gezegenlerden saçılan göktaşlarının arasından geçiyor. Bu göktaşları dünya atmosferine girdiğinde ise yanarak parçalanıyor.