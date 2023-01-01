Türkiye'nin En Çok Satan SUV Modelleri

'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Okullarda yabancı kültürü dayatması
Okullarda yabancı kültürü dayatması
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak

Türkiye'nin En Çok Satan SUV Modelleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modellerin yükselişi devam ediyor.

  1. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet oldu.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet oldu.

  2. Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Peki Türkiye?nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

    Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Peki Türkiye?nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

  3. 20 - TOYOTA COROLLA CROSS Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.

    20 - TOYOTA COROLLA CROSS Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.

  4. 19 - VOLKSWAGEN TİGUAN Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.

    19 - VOLKSWAGEN TİGUAN Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.

  5. 18 - PEUGEOT 408 Peugeot 408 - 8 bin 091 adet

    18 - PEUGEOT 408 Peugeot 408 - 8 bin 091 adet

  6. 17 - VOLKSWAGEN TAİGO Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.

    17 - VOLKSWAGEN TAİGO Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.

  7. 16 - HYUNDAİ TUCSON Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.

    16 - HYUNDAİ TUCSON Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.

  8. 15 - DACİA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.

    15 - DACİA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.

  9. 14 - CHERY TIGGO 7 PRO Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.

    14 - CHERY TIGGO 7 PRO Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.

  10. 13 - TELSA MODEL Y Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.

    13 - TELSA MODEL Y Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.

  11. 12 - CHERY OMODA 5 Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet

    12 - CHERY OMODA 5 Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet

  12. 11 - OPEL CROSSLAND Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.

    11 - OPEL CROSSLAND Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.

  13. 10 - CHERY TIGGO 8 PRO Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet

    10 - CHERY TIGGO 8 PRO Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet

  14. 9 - TOGG T10X Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.

    9 - TOGG T10X Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.

  15. 8 - OPEL MOKKA Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.

    8 - OPEL MOKKA Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.

  16. 7 - VOLKSWAGEN T-ROC Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.

    7 - VOLKSWAGEN T-ROC Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.

  17. 6 - NİSSAN QASHQAİ Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.

    6 - NİSSAN QASHQAİ Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.

  18. 5 - HYUNDAİ BAYON Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.

    5 - HYUNDAİ BAYON Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.

  19. 4 - PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 16 bin 089 adet

    4 - PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 16 bin 089 adet

  20. 3 - PEUGEOT 3008 3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.

    3 - PEUGEOT 3008 3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.

  21. 2 - DACİA DUSTER 2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

    2 - DACİA DUSTER 2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

  22. 1 - FİAT EGEA CROSS Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.

    1 - FİAT EGEA CROSS Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.

  23. Kasım ayında SUV satışlarına bakıldığında; <br> 1- Togg T10X V2 - 4.401 adet <br> 2- Nissan Qashqai - 2.978 adet <br> 3- Egea Cross - 2.557 adet <br> 4- Peugeot 2008 - 1.844 adet <br> 5- Chery Omoda 5 - 1.497 adet

    Kasım ayında SUV satışlarına bakıldığında;
    1- Togg T10X V2 - 4.401 adet
    2- Nissan Qashqai - 2.978 adet
    3- Egea Cross - 2.557 adet
    4- Peugeot 2008 - 1.844 adet
    5- Chery Omoda 5 - 1.497 adet