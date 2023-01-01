Türkiye'nin En Çok Satan SUV Modelleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modellerin yükselişi devam ediyor.
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet oldu.
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Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 425 bin 661 adet satış rakamıyla yüzde 50,6 paya sahip. SUV otomobilleri; yüzde 26,8 pay ve 225.295 adet satış ile Sedan, yüzde 20,5 pay ve 172.643 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Peki Türkiye?nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
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20 - TOYOTA COROLLA CROSS Toyota'nın Corolla Cross modeli 7 bin 395 adetlik satış gerçekleştirdi.
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19 - VOLKSWAGEN TİGUAN Volkswagen Tiguan 7 bin 819 adetlik satış gerçekleştirdi.
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18 - PEUGEOT 408 Peugeot 408 - 8 bin 091 adet
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17 - VOLKSWAGEN TAİGO Volkswagen Taigo 8 bin 507 adetlik satış gerçekleştirdi.
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16 - HYUNDAİ TUCSON Hyundai Tucson 8 bin 759 adet satıldı.
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15 - DACİA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway 9 bin 450 adet satıldı.
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14 - CHERY TIGGO 7 PRO Chery Tiggo 7 Pro 11 bin 299 adet satıldı.
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13 - TELSA MODEL Y Tesla Model Y 11 bin 600 adet satış gerçekleştirdi.
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12 - CHERY OMODA 5 Chery Omoda 5 - 11 bin 774 adet
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11 - OPEL CROSSLAND Opel Crossland 11 bin 924 adet satıldı.
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10 - CHERY TIGGO 8 PRO Chery Tiggo 8 Pro - 12 bin 258 adet
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9 - TOGG T10X Togg T10X 13 bin 572 adet satış gerçekleştirdi.
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8 - OPEL MOKKA Opel Mokka 13 bin 885 adet satış gerçekleştirdi.
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7 - VOLKSWAGEN T-ROC Volkswagen T-ROC, 14 bin 206 adetlik satış rakamına ulaştı.
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6 - NİSSAN QASHQAİ Nissan Qashqai 14 bin 321 adet satıldı.
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5 - HYUNDAİ BAYON Hyundai Bayon 15 bin 547 adet satıldı.
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4 - PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 16 bin 089 adet
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3 - PEUGEOT 3008 3. sırada olan Peugeot 3008 16 bin 097 adet satıldı.
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2 - DACİA DUSTER 2. sırada 21 bin 642 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
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1 - FİAT EGEA CROSS Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 36 bin 329 adetlik satış gerçekleştirdi.
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Kasım ayında SUV satışlarına bakıldığında;
1- Togg T10X V2 - 4.401 adet
2- Nissan Qashqai - 2.978 adet
3- Egea Cross - 2.557 adet
4- Peugeot 2008 - 1.844 adet
5- Chery Omoda 5 - 1.497 adet