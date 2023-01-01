Köpeğe Taş Atan 2 Kişiye, Köpeğin Sahibi Ateş Etti: 1 Ölü, 1 Yaralı

'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Okullarda yabancı kültürü dayatması
Okullarda yabancı kültürü dayatması
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında artış öngörüyoruz
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasında, emlak fiyatlarında ve kiralarda düşüş var
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada yeni görüntü: Fren ışıkları yanmadı
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
MB yayımladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Savcılık, Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesi istedi
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak
Okullarda milli işletim sistemi PARDUS yaygınlaştırılacak

Köpeğe Taş Atan 2 Kişiye, Köpeğin Sahibi Ateş Etti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de misafirliğe gittikleri evde, kendilerine saldıran köpeğe taş atan 2 kişiye, köpeğin sahibi ve arkadaşının tabanca ve tüfekle açtığı ateşte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

  1. Olay, saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi.

    Olay, saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Bulut Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi.

  2. İddiaya göre, Yakup Uygun (31) ve Umutcan Ayaz (22), arkadaşları Ş.B. (32) ve U.K.'nin (40) evine misafirliğe gitti.

    İddiaya göre, Yakup Uygun (31) ve Umutcan Ayaz (22), arkadaşları Ş.B. (32) ve U.K.'nin (40) evine misafirliğe gitti.

  3. Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait ''Cane Corso'' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı.

    Evin bahçesinde bulunan, Ş.B.'ye ait ''Cane Corso'' cinsi köpek, Uygun ve Ayaz'a saldırdı. İki arkadaş köpeğe taş atıp uzaklaştırmaya çalıştı.

  4. Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı.

    Köpeğe taş atıldığını gören evdeki Ş.B. ve U.K. ile dışarıdaki Uygun ve Ayaz arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ş.B. ve U.K., av tüfeği ve tabanca ile Uygun ve Ayaz'a ateş açtı.

  5. Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Uygun göğsünden, Ayaz ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

  6. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Uygun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  7. Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Uygun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Umutcan Ayaz'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

  8. Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

    Polis, Ş.B. ve U.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

  9. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ise köpeği alıp barınağa götürdü.

    Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli ise köpeği alıp barınağa götürdü.

  10. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.