İstanbul'da Balık Fiyatları: Kar Yağarsa Daha Da Düşecek

"KAR YAĞARSA BALIK FİYATLARI DİBİ GÖRECEK" Balıkçı Muammer Arduç, "İki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var." şeklinde konuştu.