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İstanbul'da Balık Fiyatları: Kar Yağarsa Daha Da Düşecek

İstanbul'da balık fiyatları geçen seneye göre geriledi. Balıkçılar, soğuk hava ve kar yağışının etkili olması halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

  1. İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor.<br>Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor.

    İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor.
    Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor.

  2. Kalkanın kilosu bin 500- bin 600 civarında seyrederken ıstakozun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor. Balıkçılar kar yağışıyla bu balıklarda da fiyatların düşeceğini söylüyor.

    Kalkanın kilosu bin 500- bin 600 civarında seyrederken ıstakozun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor. Balıkçılar kar yağışıyla bu balıklarda da fiyatların düşeceğini söylüyor.

  3. "KAR YAĞARSA BALIK FİYATLARI DİBİ GÖRECEK" Balıkçı Muammer Arduç, "İki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var." şeklinde konuştu.

    "KAR YAĞARSA BALIK FİYATLARI DİBİ GÖRECEK" Balıkçı Muammer Arduç, "İki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var." şeklinde konuştu.

  4. "BU SENE PALAMUT ÇOK AZ" Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini belirten Arduç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Halk 35 liraya 40 liraya bir kiloluk balığı yedi. Bu sene palamut çok az. Onun için palamutu tezgahlarda fazla göremiyoruz. Şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. " dedi.

    "BU SENE PALAMUT ÇOK AZ" Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini belirten Arduç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Halk 35 liraya 40 liraya bir kiloluk balığı yedi. Bu sene palamut çok az. Onun için palamutu tezgahlarda fazla göremiyoruz. Şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. " dedi.

  5. Balık halinin en pahalı balıklarından birinin kalkan olduğunu ifade eden Arduç, "Yani şu anda kurbanlık diyelim biz buna. Kalkan balığı tabi az çıktığı için, şu gördüğünüz kalkanın kilosu bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. İnşallah havalar soğuduğu müddetçe bu balıkta inanıyorum ki 600 lira 700 liraya düşecektir." dedi.

    Balık halinin en pahalı balıklarından birinin kalkan olduğunu ifade eden Arduç, "Yani şu anda kurbanlık diyelim biz buna. Kalkan balığı tabi az çıktığı için, şu gördüğünüz kalkanın kilosu bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. İnşallah havalar soğuduğu müddetçe bu balıkta inanıyorum ki 600 lira 700 liraya düşecektir." dedi.