İstanbul'da Etkili Sağanak Yağış
İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın sabah itibarıyla yağışların sona ermesi bekleniyor.
-
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor.
-
İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle zor anlar yaşanırken Beşiktaş'ta sahilde balık tutanlar dikkat çekti.
-
İstanbul Valisi Davut Gül dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şu uyarıda bulunmuştu:
-
"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır"
-
İstanbul?da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.
-
İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. İSKİ ekipleri yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.
-
-
-