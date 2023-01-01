Perihan Savaş'tan İtiraf!

"YAŞANANLARIN HANGİSİNİ SAYAYIM?"

80'li yıllarda genç bir kadın olan usta sanatçı, "80?leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu? Hangisini sayayım?"