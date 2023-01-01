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Perihan Savaş'tan İtiraf!

Usta sanatçı Perihan Savaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  1. Usta sanatçı Perihan Savaş, yeni dizisi Dilek Taşı'nın konu aldığı 80'li yıllar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O günlerin zorluğuna vurgu yapan Savaş, "Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de." dedi.

    Usta sanatçı Perihan Savaş, yeni dizisi Dilek Taşı'nın konu aldığı 80'li yıllar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O günlerin zorluğuna vurgu yapan Savaş, "Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de." dedi.

  2. Yeşilçam'dan bugüne pek çok unutulmaz yapımda rol alan usta sanatçı Perihan Savaş, şimdilerde Kanal D'nin çok sevilen dizisi 'Dilek Taşı'nda oynadığı "Macide" karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Yeşilçam'dan bugüne pek çok unutulmaz yapımda rol alan usta sanatçı Perihan Savaş, şimdilerde Kanal D'nin çok sevilen dizisi 'Dilek Taşı'nda oynadığı "Macide" karakteriyle adından söz ettiriyor.

  3. 80'li yıllara ışık tutan Dilek Taşı'yla büyük beğeni toplayan Savaş, geçtiğimiz günlerde hem rolü hem de özel yaşantısıyla ilgili Posta Gazetesi'ne çok özel açıklamalarda bulundu.

    80'li yıllara ışık tutan Dilek Taşı'yla büyük beğeni toplayan Savaş, geçtiğimiz günlerde hem rolü hem de özel yaşantısıyla ilgili Posta Gazetesi'ne çok özel açıklamalarda bulundu.

  4. Dilek Taşı dizisinde oynamak istemesinin asıl nedenini açıklayan Savaş, "Dizinin özellikle 80?lerde geçiyor olması ve o dönemde yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatması, özetlemesi beni çekti.

    Dilek Taşı dizisinde oynamak istemesinin asıl nedenini açıklayan Savaş, "Dizinin özellikle 80?lerde geçiyor olması ve o dönemde yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatması, özetlemesi beni çekti.

  5. Seksenleri yaşayan bir insan olarak o döneme ışık tutulması, neler olduğunu gençlerin öğrenecek olması, yaşayanların da tekrar hatırlaması çok önemliydi." şeklinde konuştu.

    Seksenleri yaşayan bir insan olarak o döneme ışık tutulması, neler olduğunu gençlerin öğrenecek olması, yaşayanların da tekrar hatırlaması çok önemliydi." şeklinde konuştu.

  6. "YAŞANANLARIN HANGİSİNİ SAYAYIM?" <br> 80'li yıllarda genç bir kadın olan usta sanatçı, "80?leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi: <br> "Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu? Hangisini sayayım?"

    "YAŞANANLARIN HANGİSİNİ SAYAYIM?"
    80'li yıllarda genç bir kadın olan usta sanatçı, "80?leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
    "Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu? Hangisini sayayım?"

  7. "BİR ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ" <br> "Hepimiz çok etkilendik. Bir ülke karanlığa gömüldü. Mesela biz sanatçılara vesika verildi." diyerek bir sanatçı olarak da o günlerin zorluğuna değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı: <br> "Bu bir çalışma vesikasıydı ve çok acıydı. Tam bir utanç. Ben o kadar yıl sinemada, tiyatroda iş yapmışım; sen nasıl oluyor da bana vesika veriyorsun?

    "BİR ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"
    "Hepimiz çok etkilendik. Bir ülke karanlığa gömüldü. Mesela biz sanatçılara vesika verildi." diyerek bir sanatçı olarak da o günlerin zorluğuna değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı:
    "Bu bir çalışma vesikasıydı ve çok acıydı. Tam bir utanç. Ben o kadar yıl sinemada, tiyatroda iş yapmışım; sen nasıl oluyor da bana vesika veriyorsun?

  8. Düşünün kitaplar yakılıyordu. Evler basılıyordu. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması, sanatsal anlamda uygulanan sansürler korkunçtu."

    Düşünün kitaplar yakılıyordu. Evler basılıyordu. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması, sanatsal anlamda uygulanan sansürler korkunçtu."