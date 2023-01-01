Perihan Savaş'tan İtiraf!
Usta sanatçı Perihan Savaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Usta sanatçı Perihan Savaş, yeni dizisi Dilek Taşı'nın konu aldığı 80'li yıllar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O günlerin zorluğuna vurgu yapan Savaş, "Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de." dedi.
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Yeşilçam'dan bugüne pek çok unutulmaz yapımda rol alan usta sanatçı Perihan Savaş, şimdilerde Kanal D'nin çok sevilen dizisi 'Dilek Taşı'nda oynadığı "Macide" karakteriyle adından söz ettiriyor.
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80'li yıllara ışık tutan Dilek Taşı'yla büyük beğeni toplayan Savaş, geçtiğimiz günlerde hem rolü hem de özel yaşantısıyla ilgili Posta Gazetesi'ne çok özel açıklamalarda bulundu.
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Dilek Taşı dizisinde oynamak istemesinin asıl nedenini açıklayan Savaş, "Dizinin özellikle 80?lerde geçiyor olması ve o dönemde yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatması, özetlemesi beni çekti.
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Seksenleri yaşayan bir insan olarak o döneme ışık tutulması, neler olduğunu gençlerin öğrenecek olması, yaşayanların da tekrar hatırlaması çok önemliydi." şeklinde konuştu.
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"YAŞANANLARIN HANGİSİNİ SAYAYIM?"
80'li yıllarda genç bir kadın olan usta sanatçı, "80?leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu? Hangisini sayayım?"
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"BİR ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"
"Hepimiz çok etkilendik. Bir ülke karanlığa gömüldü. Mesela biz sanatçılara vesika verildi." diyerek bir sanatçı olarak da o günlerin zorluğuna değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bir çalışma vesikasıydı ve çok acıydı. Tam bir utanç. Ben o kadar yıl sinemada, tiyatroda iş yapmışım; sen nasıl oluyor da bana vesika veriyorsun?
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Düşünün kitaplar yakılıyordu. Evler basılıyordu. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması, sanatsal anlamda uygulanan sansürler korkunçtu."