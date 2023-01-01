Yargı Dizisi Oyuncusunun Eşi Oldukça Şaşırttı

Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Yargı dizisi, oyuncularının özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor. Dizide Eren Komiser rolünü oynayan Uğur Aslan ise popüler olan isimlerden biri. 24 yıllık evli olduğu bilinen Uğur Aslan'ın eşi ise oldukça şaşırttı. İşte haberin detayları...