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Yargı Dizisi Oyuncusunun Eşi Oldukça Şaşırttı

Meğer 24 yıllık evliymiş!

  1. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Yargı dizisi, oyuncularının özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor. Dizide Eren Komiser rolünü oynayan Uğur Aslan ise popüler olan isimlerden biri. 24 yıllık evli olduğu bilinen Uğur Aslan'ın eşi ise oldukça şaşırttı. İşte haberin detayları...

    Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Yargı dizisi, oyuncularının özel hayatıyla da oldukça dikkat çekiyor. Dizide Eren Komiser rolünü oynayan Uğur Aslan ise popüler olan isimlerden biri. 24 yıllık evli olduğu bilinen Uğur Aslan'ın eşi ise oldukça şaşırttı. İşte haberin detayları...

  2. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi son dönemin en dikkat çeken yapımları arasına girdi.

    Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi son dönemin en dikkat çeken yapımları arasına girdi.

  3. Birçok ödül alan ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide merak edilen oyunculardan biride hiç şüphesiz Eren Komiser rolünü oynayan Uğur Aslan oldu.

    Birçok ödül alan ve oyuncuları ile dikkat çeken dizide merak edilen oyunculardan biride hiç şüphesiz Eren Komiser rolünü oynayan Uğur Aslan oldu.

  4. Dizideki rolü ve günlük hayattaki sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan Aslan'ın evli olup olmadığı hayranları tarafından merak edildi.

    Dizideki rolü ve günlük hayattaki sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan Aslan'ın evli olup olmadığı hayranları tarafından merak edildi.

  5. Başarılı oyuncunun eşini duyanlar ise oldukça şaşırdı.

    Başarılı oyuncunun eşini duyanlar ise oldukça şaşırdı.

  6. YARGI DİZİSİNİN SENARİSTİ İLE EVLİ

    YARGI DİZİSİNİN SENARİSTİ İLE EVLİ

  7. 24 yıllık evli olan ve üç çocuk babası olan Uğur Aslan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli.

    24 yıllık evli olan ve üç çocuk babası olan Uğur Aslan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli.

  8. Aynı zamanda başarılı oyuncu eşi Ergenekon ile üniversite yıllarında tanışmış.

    Aynı zamanda başarılı oyuncu eşi Ergenekon ile üniversite yıllarında tanışmış.