2023'Te Evlenen Ünlüler!

2023'ün son günlerine adım adım yaklaşırken pek çok mutluluğun, hüznün ve deneyimin iç içe geçtiği dopdolu bir yıla da veda ediyoruz. Hayatımızda yepyeni başlangıçları yaptığımız bu eşsiz sene aynı zamanda birçok düğünle de gündeme geldi. İşte, sanat dünyasının önemli isimlerinin bir ömür boyu mutluluğa "evet" dediği 2023'ün en çok konuşulan düğünleri...