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2023'Te Evlenen Ünlüler!

2023 yılında kimler evlendi?

  1. 2023'ün son günlerine adım adım yaklaşırken pek çok mutluluğun, hüznün ve deneyimin iç içe geçtiği dopdolu bir yıla da veda ediyoruz. Hayatımızda yepyeni başlangıçları yaptığımız bu eşsiz sene aynı zamanda birçok düğünle de gündeme geldi. İşte, sanat dünyasının önemli isimlerinin bir ömür boyu mutluluğa "evet" dediği 2023'ün en çok konuşulan düğünleri...

    2023'ün son günlerine adım adım yaklaşırken pek çok mutluluğun, hüznün ve deneyimin iç içe geçtiği dopdolu bir yıla da veda ediyoruz. Hayatımızda yepyeni başlangıçları yaptığımız bu eşsiz sene aynı zamanda birçok düğünle de gündeme geldi. İşte, sanat dünyasının önemli isimlerinin bir ömür boyu mutluluğa "evet" dediği 2023'ün en çok konuşulan düğünleri...

  2. UĞUR BİLGİN VE İREM USLU Güldür Güldür'ün 'Mesut'u Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023'ün ağustos ayında dünyaevine girdi.

    UĞUR BİLGİN VE İREM USLU Güldür Güldür'ün 'Mesut'u Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023'ün ağustos ayında dünyaevine girdi.

  3. EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

    EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

  4. DENİZ ÇAKIR VE BİLGEHAN BAYKAL Ünlü oyuncu Deniz Çakır ve ekonomist, iş insanı Bilgehan Baykal 2023'ün eylül ayında dünyaevine girdi.

    DENİZ ÇAKIR VE BİLGEHAN BAYKAL Ünlü oyuncu Deniz Çakır ve ekonomist, iş insanı Bilgehan Baykal 2023'ün eylül ayında dünyaevine girdi.

  5. ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN Yaklaşık altı aydır süregelen aşklarını evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, 2 Aralık'ta Emirgan'da bulunan Halas 71 adlı teknede dünyaevine girdi.

    ALİNA BOZ VE UMUT EVİRGEN Yaklaşık altı aydır süregelen aşklarını evlilikle taçlandıran ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, 2 Aralık'ta Emirgan'da bulunan Halas 71 adlı teknede dünyaevine girdi.

  6. BURCU ESMERSOY VE NAZIM AKMANDİL Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, eylül ayında İtalya-Puglia'da Nazım Akmandil ile evlendi.

    BURCU ESMERSOY VE NAZIM AKMANDİL Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, eylül ayında İtalya-Puglia'da Nazım Akmandil ile evlendi.

  7. ÖZCAN DENİZ VE SAMAR DADGAR Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar da 2023'te evlenen ünlüler arasında yer alıyor.

    ÖZCAN DENİZ VE SAMAR DADGAR Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar da 2023'te evlenen ünlüler arasında yer alıyor.

  8. EZGİ MOLA VE MUSTAFA AKSAKALLI Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile mayıs ayında sessiz sedasız evlendi.

    EZGİ MOLA VE MUSTAFA AKSAKALLI Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile mayıs ayında sessiz sedasız evlendi.

  9. AHMET KURAL VE ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girdi.

    AHMET KURAL VE ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da dünyaevine girdi.

  10. MELTEM YILMAZKAYA VE KADİR DOĞAN Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Meltem Yılmazkaya, mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikah masasına oturdu.

    MELTEM YILMAZKAYA VE KADİR DOĞAN Güldür Güldür Show'daki başarılı performansıyla alkış toplayan Meltem Yılmazkaya, mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikah masasına oturdu.

  11. KAAN URGANCIOĞLU VE BURCU DENİZER Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda sessiz sedasız evlendi.

    KAAN URGANCIOĞLU VE BURCU DENİZER Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda sessiz sedasız evlendi.