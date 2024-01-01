Temiz Hava İçin Doğalgaza Geçiş Sürüyor

Destek sürecek

Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi?nde oturan Mehmet Sait Özmen de bu destekten yararlanarak, doğalgaza geçiş sürecini tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Özmen ailesini evlerinde ziyaret etti. Çevre kirliliği ve hava kalitesi konularının günümüzün en önemli sorunlarından olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Bu sorunların çözümü için fosil yakıt oranının azaltılıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, ülkemizin hava kalitesinin daha iyi duruma geleceğine işarettir. Bu konuda da önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de 2022-2024 yıllarını kapsayan eylem planımızı hazırladık. Bu plandaki başlıklardan biri de doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması. Bu konuda biz de bakanlığımızın hibe programında yaralandık. Projenin ilk etabında sağlanan 10 milyonluk hibeyle 150 hanemizin ihtiyacını karşıladık. Yine 45 civarında ailemizin daha 4 milyonluk yeni ödenekle doğalgaza kavuşturulmasını sağlamış olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu projeye devam edip, mümkün olduğu kadar ihtiyaç sahibi ailelerimizin hayatına dokunmak istiyoruz. Hava kirliliğiyle mücadelede katı yakıt yerine, doğalgaz kullanımı oldukça önemli bir adım. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için ben herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum? diye konuştu. Daha önce evine doğalgaz bağlatamadığını belirten ev sahibi Mehmet Sait Özmen de bu destek nedeniyle teşekkür etti.