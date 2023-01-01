Bursa'dan Muş'a Gençlik Merkezi

Muş Valisi Avni Çakır, bir binadan çok daha fazla anlam taşıyan bir yatırımın açılışını yaptıklarını belirtti. Bursa?nın gönüllere dokunan bir şehir olduğunu ifade eden Çakır, ?Bursa?dan bahsederken sanki bir yakınınızdan konuşuyormuş gibi hissedersiniz. Bir tarafta da Doğu Anadolu?nun en kadim ve en sıcak şehirlerinden olan huzur şehri Muş. İki şehir zaten ağabey kardeş olarak birbirine çok yakışıyor. Bizler ülke olarak bir ve beraberiz. Ülke olarak doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm şartlarımızı birbirine yaklaştırmalıyız. Bizim tüm gençlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Böylece ülkemiz çok daha güçlü olacaktır. Bu tür yatırımlar o yüzden önemlidir. Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum? dedi.