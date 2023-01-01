Kızının Son Hali Şaşırttı!

İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor sahadan çekildi
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
RTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecek
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasına Bakan Koca'dan yanıt
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Başakşehir'de hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandı
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı

Kızının Son Hali Şaşırttı!

Türk Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına geldi.

  1. Türk Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına geldi. Annesiyle güçlü bağıyla dikkat çeken Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe'nin son hali...

    Türk Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına geldi. Annesiyle güçlü bağıyla dikkat çeken Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe'nin son hali...

  2. 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı genç kız oldu.

    23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı genç kız oldu.

  3. Nilüfer liseden mezun olan kızının kepli fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.Altına şu notu düştü:

    Nilüfer liseden mezun olan kızının kepli fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.Altına şu notu düştü:

  4. "Ayşe Nazlı benim biricik kızım. Bu sene mezun oluyor, seneye üniversite öğrencisi olacak. Zaman ne çabuk geçti. Ben hep çabuk büyüsün istedim. Bu günleri görebilmek, bu mutlulukları tadabilmek için.

    "Ayşe Nazlı benim biricik kızım. Bu sene mezun oluyor, seneye üniversite öğrencisi olacak. Zaman ne çabuk geçti. Ben hep çabuk büyüsün istedim. Bu günleri görebilmek, bu mutlulukları tadabilmek için.

  5. 23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 2 hafta önce 23 yaşına giren Ayşe Naz'ın doğum gününü Nilüfer bu sözlerle kutlamıştı. Canımın, biriciğimin doğum günü bugün. Hayat sana hep güzellikler getirsin canımın içi yavrum. Sen hep gül.

    23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 2 hafta önce 23 yaşına giren Ayşe Naz'ın doğum gününü Nilüfer bu sözlerle kutlamıştı. Canımın, biriciğimin doğum günü bugün. Hayat sana hep güzellikler getirsin canımın içi yavrum. Sen hep gül.

  6. Daha çok yolumuz var. Allah sağlık verirse bu yolda hep yanında olabilmek en büyük isteğim..." notunu düştü.

    Daha çok yolumuz var. Allah sağlık verirse bu yolda hep yanında olabilmek en büyük isteğim..." notunu düştü.

  7. Nilüfer daha önce verdiği bir röportajda "Ayşe Nazlı?nın en çok neyine karışıyorsun?" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Çok fazla karışmam gereken bir durum olmuyor. Bazen bazı arkadaşlarının gece dışarı çıktıklarını söylüyor. Boyu beni geçti ama gece çıkmaya izni yok. Oturduğumuz sitenin içinde bir kafe var.

    Nilüfer daha önce verdiği bir röportajda "Ayşe Nazlı?nın en çok neyine karışıyorsun?" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Çok fazla karışmam gereken bir durum olmuyor. Bazen bazı arkadaşlarının gece dışarı çıktıklarını söylüyor. Boyu beni geçti ama gece çıkmaya izni yok. Oturduğumuz sitenin içinde bir kafe var.

  8. Arkadaşlarıyla oraya gidiyorlar. Bizim sitenin içinde olursa en geç 8?e kadar izni oluyor... Benim yaşadığım dönemle onun yaşadığı dönem çok farklı. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Arada anlayamadığım ve tenkit ettiğim şeyler olabiliyor ama."

    Arkadaşlarıyla oraya gidiyorlar. Bizim sitenin içinde olursa en geç 8?e kadar izni oluyor... Benim yaşadığım dönemle onun yaşadığı dönem çok farklı. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Arada anlayamadığım ve tenkit ettiğim şeyler olabiliyor ama."

  9. İşte Nilüfer ve güzeller güzeli kızı Ayşe Nazlı'nın son hali....

    İşte Nilüfer ve güzeller güzeli kızı Ayşe Nazlı'nın son hali....