Kızının Son Hali Şaşırttı!
Türk Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına geldi.
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Türk Pop müziğinin başarılı isimlerinden biri olan Nilüfer, daha 4 aylıkken Çocuk Esirgeme kurumundan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı 24 yaşına geldi. Annesiyle güçlü bağıyla dikkat çeken Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe'nin son hali...
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23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı genç kız oldu.
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Nilüfer liseden mezun olan kızının kepli fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.Altına şu notu düştü:
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"Ayşe Nazlı benim biricik kızım. Bu sene mezun oluyor, seneye üniversite öğrencisi olacak. Zaman ne çabuk geçti. Ben hep çabuk büyüsün istedim. Bu günleri görebilmek, bu mutlulukları tadabilmek için.
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23 yaşında olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 2 hafta önce 23 yaşına giren Ayşe Naz'ın doğum gününü Nilüfer bu sözlerle kutlamıştı. Canımın, biriciğimin doğum günü bugün. Hayat sana hep güzellikler getirsin canımın içi yavrum. Sen hep gül.
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Daha çok yolumuz var. Allah sağlık verirse bu yolda hep yanında olabilmek en büyük isteğim..." notunu düştü.
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Nilüfer daha önce verdiği bir röportajda "Ayşe Nazlı?nın en çok neyine karışıyorsun?" sorusuna şöyle cevap vermişti: "Çok fazla karışmam gereken bir durum olmuyor. Bazen bazı arkadaşlarının gece dışarı çıktıklarını söylüyor. Boyu beni geçti ama gece çıkmaya izni yok. Oturduğumuz sitenin içinde bir kafe var.
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Arkadaşlarıyla oraya gidiyorlar. Bizim sitenin içinde olursa en geç 8?e kadar izni oluyor... Benim yaşadığım dönemle onun yaşadığı dönem çok farklı. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Arada anlayamadığım ve tenkit ettiğim şeyler olabiliyor ama."
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İşte Nilüfer ve güzeller güzeli kızı Ayşe Nazlı'nın son hali....
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