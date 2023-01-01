Güneş Patlamasının Olası Etkileri
Güneş patlaması nedir, neden olur?
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NASA'dan yapılan açıklamada, Güneş'te 2017'den bu yana kaydedilen en güçlü patlamanın yaşandığı açıklandı. .NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.
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Beklenilen tarihten önce meydana gelen Güneş patlamasının etkileri ile ilgili çeşitli öngörüler var. Peki, Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlamasının etkileri neler olabilir?
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GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR, ETKİLERİ NELER OLABİLİR? Güneş, yaklaşık her 11 yılda bir solar maksimum adı verilen bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ortaya çıkan Güneş lekeleri, Güneş'in manyetik alanındaki büyük değişikliklerin sonucunda takımadaları andıran yapılar oluşturabilir.Bu lekeler, aynı zamanda güçlü enerji patlamalarına yol açarak Güneş fırtınalarına neden olabilirler. Bu fırtınalar, uydulara zarar verebilir ve hatta iletişim sistemlerini kesintiye uğratabilir.
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GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.
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1859 GÜNEŞ FIRTINASI: CARRINGTON OLAYI Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859'da solar döngü 10 sırasında yaşanmış güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. "Beyaz ışık parlaması" olarak da isimlendirilen olay İngiliz gökbilimci Richard Carrington ve Richard Hodgson tarafından gözlemlendi. 28 Ağustos 1859?dan 2 Eylül 1859?a kadar, Güneş?te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. 1 Eylül?de öğle vaktinden önce, Richard Carrington ve Richard Hodgson adlı İngiliz asıllı amatör astronomlar, ilk solar alevin gözlemlerini yaptılar. Dünya?ya gelmesi 17.6 saat alırken büyük bir koronal kütle ejeksiyonunun (CME) direkt olarak Dünya?ya gelmesine sebep oldu. İngiliz astronomlar tarafından kaydedilen olay İskoçya, Avustralya ve Karayipler başkta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde kayda geçildi.