Elektrik Ve Hidrojen Aynı Otomobilde
Bin 127 kilometre menzil
-
Amerikalı otomotiv girişimi Revo Zero, Energy adını verdiği modelini tanıttı. Lityum iyon bataryalarında depoladığı elektrikle hareket eden hareket eden Energy'nin şarjı bittiğinde devreye hidrojen sistemi giriyor.
-
Adeta jeneratör görevi gören hidrojen yakıt sistemi bataryaları yeniden şarj ediyor.
-
Bu tarz hidrojen menzil arttırıcı sistemler günümüzde otobüs veya kamyon elektrikli araçlarda kullanılıyor. Binek araçlarda çok kullanılmamasınınm sebebi ise ağır olması ve kapladığı büyük alan.
-
Henüz tam ayrıntıları açıklamayan modelde bu sistemin nasıl kullanılacağı bilinmiyor. İlk otomobilini ön siparişe açan firma, aracını tamamen tanıttığında bunu göreceğiz.
-
Markanın ayrıca spor otomobili Electron, HB modeli Ride ve hidrojen yakıtlı uçak projesi bulunuyor.
-
-
-