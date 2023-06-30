Türk Dünyasından Bursa'ya Önemli Bir Görev

Hayırlı olsun

Türk dünyası adına önemli bir sorumluluk üstlenin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle şahsıma ve şehrime tevdi edilen başkanlık görevi nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. 2024'ün ilk yarısında bir araya gelip, bu süreci en işi şekilde devam ettireceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Kültür Başkenti sorumlusu yetkili valilerimizle, başkanlarımızla, temsilcilerimizle yapılacakları konuşacağız. Kültür başkentliği sadece bir yıl, bir ülkede kalıp, bir daha hiçbir organizasyonun yapılmadığı süreçten çıkarıp, hem kültürel, hem sanatsal, hem kadim medeniyetimizin kodlarının işleneceği ama beraberinde ekonomik ve turizm anlamında da etkileşimin olacağı, şehirleşmeyle alakalı tecrübelerin paylaşılacağı bir iklimi bu vesile ile oluşturmaya çalışacağız. Dolayısıyla bundan 8-10 yıl önce bile kültür başkenti olmuş bir şehrimizin bu aktivitelerle bunu daha fazla hissetmesini ve hissettirmesini sağlamış olacağız.Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.