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İşte Güneş Fırtınası Ve Güneş Patlamaları Hakkında Son Gelişmeler

Güneş fırtınası ne zaman olacak?

  1. Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

    Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.

  2. Patlamaların, Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında meydana gelmesi halinde Dünya'nın bundan etkilenme ihtimali yüksek. Normal koşullarda Dünya'nın manyetik alanı, yüzeyi güneş fırtınalarına karşı koruyor. Ancak şiddetli fırtınalar manyetik alana zarar veriyor ve enerji yüklü parçacıklar bu kalkandan geçmeyi başarıyor.

    Patlamaların, Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında meydana gelmesi halinde Dünya'nın bundan etkilenme ihtimali yüksek. Normal koşullarda Dünya'nın manyetik alanı, yüzeyi güneş fırtınalarına karşı koruyor. Ancak şiddetli fırtınalar manyetik alana zarar veriyor ve enerji yüklü parçacıklar bu kalkandan geçmeyi başarıyor.

  3. GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELER? Birkaç dakikadan saatlere kadar sürebilecek solar patlamaların Dünya'ya etkilerinin ise günlerce, hatta haftalarca sürebileceği belirtiliyor. Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.

    GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELER? Birkaç dakikadan saatlere kadar sürebilecek solar patlamaların Dünya'ya etkilerinin ise günlerce, hatta haftalarca sürebileceği belirtiliyor. Güneş fırtınaları haberleşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor.

  4. GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN? NASA, son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın dünyayı da etkileyebileceği açıklandı. Perşembe günü güneşte güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi. 2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması, NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi. Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.

    GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN? NASA, son 6 yılın en güçlü Güneş patlamasının gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın dünyayı da etkileyebileceği açıklandı. Perşembe günü güneşte güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama anı NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı ultraviyole ışık teknolojisi kullanılarak çekildi. 2017'den bu yana son 6 yılın en büyük güneş patlaması, NASA'ya ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından 15 Aralık'ta görüntülendi. Uzaya büyük kütlede plazma fırlatılmasına sebep olan bu güneş patlamalarının Dünya'yı etkileme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. NASA'dan gelen açıklamada, "Güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ile astronotlar için risk oluşturabilir" denildi.