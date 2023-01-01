Kawasaki'den Bir İlk: Hidrojen Motorlu Motosikletini Tanıttı

Hidrojen yakıtlı araçlar, sadece su buharı ve ısı emisyonu ürettikleri için çevre dostu bir alternatif. Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yürütülen hidrojen yakıtlı otomobiller, artık içten yanmalı modellere değil elektrikli araçlarla alternatif veya birlikte bir dönüşüm olarak görülüyor.