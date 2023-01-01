Kawasaki'den Bir İlk: Hidrojen Motorlu Motosikletini Tanıttı
Kawasaki, uzun zamandır üzerinde çalıştığı hidrojen motorlu ilk motosiklet konseptini duyurdu.
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Hidrojen yakıtlı araçlar, sadece su buharı ve ısı emisyonu ürettikleri için çevre dostu bir alternatif. Üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yürütülen hidrojen yakıtlı otomobiller, artık içten yanmalı modellere değil elektrikli araçlarla alternatif veya birlikte bir dönüşüm olarak görülüyor.
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Bu kapsma çalışmalar yürüten markalardan biri olan motosiklet üreticisi Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet konseptini tanıttı. Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha tarafından hidrojen çalışmaları için kurulan HySE konsorsiyumunun ortrak çalışması olan model, Kawasaki Ninja H2 SX modeli üzerine kurulmuş.
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Otomobil devlerinde olduğu gibi motosikletin dev markaları da hidrojen enerjisinin alternatif bir yakıt olarak geleceği konusundaki potansiyeline güveniyor.
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Hidrojenli araçlar içten yanmalı motorlara göre sadece su üretirken daha çevreci olarak öne çıkıyor. Elektrikli arçalala kıyaslandığında ise hidrojenin dolum hızı pil şarjına göre daha kısa sürüyor.
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Hidrojen yakıtın ana sorun ise ulaşım altyapısı ve maliyeti. Henüz bu altyapı başlangıç aşamasında ve çok yol katetmesi gerekiyor.
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