Kulüp Başkanına Makamında 9 Kurşun

Yeşilova Esnaf Spor Başkan Vekili Mehmet Cem Özer, saldırının planlı olduğunu söyledi. Özer, ?Silahı, mermisi ağzında, emniyeti açık şekilde oluyor. Girmesi çıkması 3 dakikada oluyor. Dokuz el silah sıkıyor, dört tanesi başkanımızın ayağında. En kötüsü, Allah çoluğuna çocuğuna bağışladı. En sonunda da iki el daha göğsüne ve kafasına doğru silah tutaraktan basıyor ama mermisi bitmiş vaziyette olduğundan dolayı silah boşa düşüyor.? ifadelerini kullandı.