Kulüp Başkanına Makamında 9 Kurşun
İstanbul Küçükçekmece?de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, silahlı saldırıya uğradı.
-
Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, İstanbul Küçükçekmece?de silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Yeşilova Mahallesi?nde yaşandı. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü binası altında otopark işleten Barış Can Akçay, yakını Levent Kalaycı ile birlikte Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile görüşmek için ofisine gitti.
-
Ofise girmelerinden birkaç dakika sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, Levent Kalaycı, kulüp başkanı Ahmet Ulaş?a silahla 9 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan kulüp çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
-
Polis ekipleri, olay yerindeki kiracı Barış Can Akçay?ı gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Levent Kalaycı ise gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Levent Kalaycı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken kiracı Barış Can Akçay, serbest bırakıldı.
-
Kiracı Barış Can Akçay ile Levent Kalaycı'nın kulüp binasına girdikleri ve şüpheli Levent Kalaycı'nın saldırının ardından koşarak binadan çıktığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
-
Görüntülerde, şüphelinin hızla binadan çıkarken elinde tabanca olduğu görülüyor. Şüpheli, binadan çıktıktan sonra tabancayı beline sokuyor.
-
Yeşilova Esnaf Spor Başkan Vekili Mehmet Cem Özer, saldırının planlı olduğunu söyledi. Özer, ?Silahı, mermisi ağzında, emniyeti açık şekilde oluyor. Girmesi çıkması 3 dakikada oluyor. Dokuz el silah sıkıyor, dört tanesi başkanımızın ayağında. En kötüsü, Allah çoluğuna çocuğuna bağışladı. En sonunda da iki el daha göğsüne ve kafasına doğru silah tutaraktan basıyor ama mermisi bitmiş vaziyette olduğundan dolayı silah boşa düşüyor.? ifadelerini kullandı.
-